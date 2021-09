Repenning se fue de The Covers interpretando a Sinatra: “Yo llegó hasta acá”

José Luis Repenning dejó The Covers de Mega este viernes 10. El conductor de Meganoticias abandonó la competencia voluntariamente, aunque fue con una disfonía y repitiendo “My Way”. Era el tema de Sinatra que presentó en su debut, pero que ahora lo exponía a una sanción por repetirse. No hubo tal, él dijo que se iba porque careció de tiempo para prepararse.

En cuanto a la competencia, el ganador de la noche fue Andrés Sáez, con su tributo a Luis Jara. Mientras que el otro que partió junto con Repenning fue Beto Espinoza con su fallido tributo a Nino Bravo. El que se salvó fue Pipo Gormaz, con su interpretación de Anthony Kiedis.

🌟 Andrés el mejor tributo de la noche en #TheCoversMega pic.twitter.com/gVYinQpMnB — Mega (@Mega) September 11, 2021

Sin embargo, toda la expectación cayó en el lado de Reppening. Luego de cantar, confesó sus dificultades. “Estoy muy disfónico. Beto (Cuevas) se dio cuenta altiro. Hice programa hoy pero a media mañana empecé a perder la voz. El frío, los nervios. La verdad, no tenía tanto nervio de presentarme. Estaba mucho más tranquilo”, dijo.

Y antes que le dijeran algo más, se lanzó para explicar por qué se repitió. “Mi repertorio con Frank Sinatra es cortito. Mi caballo de batalla es Eddie Vedder. Pero no tuve el tiempo suficiente y encontraba que era una falta de respeto no llegar bien preparado. También era una falta de respeto no llegar, con lo que tengo que llegar, que es Frank Sinatra”.

Repenning se despide

Entonces, dijo: “Yo llegó hasta acá en el fondo. Esto ha sido una experiencia maravillosa. Es como si fuera futbolista amateur y alguien me invitara a jugar un partido de Colo Colo en el Monumental o de la U. Católica en San Carlos. Así me siento. Así que muchas gracias”.

Ante eso Beto Cuevas le dijo que “te felicito, porque te vi súper confiado. Sigue practicando Sinatra. El cantar es una celebración de la vida”. Y Óscar Mediavilla añadió que “desde que estoy en Chile soy fanático de las noticias, entonces soy fanático de Repe. Hoy te vi disfrutando el momento. Me gusta como hoy te despedís, como un campeón”.