Carolina Escobar no pudo volver a “Buenos Días a Todos”: extendió su licencia

Bien diechiochero fue el comienzo de esta semana en “Buenos días a todos”. Porque, considerando que este fin de semana se celebran las Fiestas Patrias, todo partió con un baile a la bandera a cargo del exparticipante de “Rojo”, Matías Falcón. Eso sí, no se concretó algo que esperaban los televidentes: regreso de Carolina Escobar.

Porque, a pesar de que se había anunciado el viernes a través de un video de saludo que la periodista volvería al matinal este lunes, esto no fue posible. Obviamente, en el programa de TVN hicieron referencia a esta ausencia en cuanto agradecieron el baile de Falcón.

“También le aprovechamos de mandar un saludo grande a la Carola”, dijo María Luisa Godoy y le preguntó a Gonzalo Ramírez, “¿Extendió la licencia?”. La respuesta de su compañero en la animación fue con referencia dieciochera y todo. “No estaba para el zapateo. No estaba para el zapateo todavía, pero le mandamos un beso grande”, dijo Ramírez.

Cabe recordar que Carolina Escobar está fuera del “Buenos días a todos” desde junio pasado, momento en que se tuvo que someter a una operación. A comienzos de ese mes, explicó que sufrió una fractura hace más de dos años.

“Para los que no les había contado, hace un tiempo me quebré el tobillo. Y por más empeño que le puse a la recuperación, porque pucha que le puse empeño, no lo logré”, dijo Escobar.

La solución ahora pasa por el quirófano, según dijo. “Toca operarse. Así es que vamos a tener que meternos bajo la lucecita, el bisturí, para quedar como nueva, cero kilómetros”, contó la periodista de ‘Buenos días a todos’.