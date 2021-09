“Hola Chile” embiste a Carozzi: “No saben ni lo que están auspiciando”

“Hola Chile” abrió este lunes 13 las réplicas en contra de Carozzi. Esto luego de que durante el fin de semana la compañía de alimentos resolvió quitar sus auspicios de La Red luego de la emisión del primero de los tres capítulos del documental “La Batalla de Chile”. En un comunicado la firma, en la que es director Carlos Cáceres, el último ministro del Interior de Pinochet, adujo que no auspicia programas con contenidos políticos.

Así las cosas, esta tarde Julia Vial partió “Hola Chile” haciendo un relato de cómo fueron los hechos desde que el viernes salió el primer capítulo de “La Batalla de Chile”, que aborda los meses previos al Golpe de 1973. De hecho, el documental comienza con entrevistas a personas para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en zonas cercanas al Parque Forestal y Plaza Italia.

“Todo el mundo sabía que este viernes, sábado y domingo íbamos a emitir ‘La Batalla de Chile’. Un hito en la televisión chilena, porque había otros canales que tuvieron los derechos de este documental y que nunca lo emitieron. Sea por las razones que fuera, nunca lo emitieron”, dijo Julia Vial. “Nosotros lo anunciamos. Era comentario en Twitter, en muchos portales de noticias. En todas partes. Por ende, la empresa Carozzi debería haber sabido que lo que íbamos a dar durante este fin de semana era ‘La Batalla de Chile’”, dijo.

Enseguida añadió que “se emite el primer capítulo y el sábado, a las 9 de la mañana, llegan unos mails y también algunas conversaciones por WhatsApp, que están todas respaldadas. Para que después no nos digan que estamos mintiendo o dando información falsas. Sugerían que a partir de la gerencia de esta empresa habían solicitado retirar de inmediato toda la publicidad de sus empresas, de sus distintas marcas, desde el día sábado hasta el jueves de esta semana. Cosa curiosa. Una empresa puede auspiciar el medio que quiera. Todos somos libres y eso está clarísimo”, relató la conductora de “Hola Chile” de La Red.

Mientras argumentó que “lo insólito es que tú compras espacios dentro de una tanda comercial y después levantes tus contenidos de un minuto a otro porque van a emitir un contenido. Eso es lo raro, no pasa en la televisión. Es extraño. La empresa es libre de auspiciar donde quiera. El punto es que ya había comprado comerciales dentro de las tandas. Carozzi dice que la agencia fue la que se equivocó y que ellos no auspician ningún programa político”, recordó.

Sin embargo, a continuación Julia Vial dijo que “el punto es que para partir ellos no son auspiciadores de menciones dentro de programas. Ellos compran espacios dentro de las tandas publicitarias. Para dejarlo claro. No son auspiciadores de La Red. El punto es que si no auspician programas con contenidos políticos, ¿qué hacían dentro de las tandas de “Mentiras Verdaderas”, de “Café Cargado”, de “Pauta Libre” y de “Hola Chile”. O sea, es como… ¿creen que somos un programa misceláneo, infantil? De partida, no sabes ni siquiera lo que estás auspiciando”.

De nuevo la conductora de “Hola Chile” recordó que “nosotros recibimos un email y recibimos WhatsApp a las 9 de la mañana, diciéndonos que era urgente levantar, por orden de la gerencia de Carozzi, todos los comerciales de esa empresa hasta este jueves, por la emisión de este documental”.