Anterior pareja de Iván Cabrera salió a aclarar su situación tras los rumores de romance de su ex con Gala Caldirola

Luego de los rumores que estas semanas han puesto a Iván Cabrera en medio de un romance con la española Gala Caldirola, se conocieron las declaraciones de la expareja del participante de El discípulo del chef de Chilevisión.

Fue en sus historias de Instagram que Antonella Muñoz salió al paso de las dudas de sus seguidores, quienes en el cuestionario que abrió en su red social le preguntaron por su situación romántica con el exchico Yingo.

“¿Ya no estás con el Iván?”, fue la consulta que la joven decidió contestar, por un tema del que no quiere saber más.

La confirmación de la ex de Cabrera

“Con respecto a ese tema, ya no estamos juntos y no me voy a referir a ese tema por respecto a ambos”, fue la respuesta de Antonella, que no profundizó en los motivos del quiebre después de una relación que se prolongó poco más de un año con el rostro de CHV.

Sin embargo, y luego de la insistencia de otra seguidora, que le comentó que estaba “pasando por lo mismo que tú y eres inspiración para mí”, fue que la joven se sinceró respecto de su relación con Cabrera.

“No hay mal que dure cien años, todo lo que nos pasa, por muy difícil que parezca, en algún momento siempre nos deja un aprendizaje”, señaló Antonella, quien reflexionó que “la vida es eso. Vivir, reír, llorar, amar”.

El desmentido de Gala

Por estos días, la expareja de la joven se encuentra en Cancún junto a la española, Helenia Melán y Suro Solar, con quienes disfrutan de unos días de descanso de su participación en el programa de CHV, donde la exesposa de Mauricio Isla ha señalado que el viaje es sólo en planes de “amistad”.

“No me gusta dar explicaciones de mi vida privada porque creo que todos tenemos derecho a la intimidad. Pero esta vez lo haré por mi propia paz mental (…) Lo que ven es un grupo de amigos compartiendo un viaje de ocio y trabajo”, posteó la hispana junto a una foto en la que se ve con todos los viajeros, descartando nuevamente cualquier rumor de un romance con el chileno.