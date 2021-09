Adriana Barrientos se defiende de críticas tras dichos sobre el pago en citas: “Mujeres, no salgan con estos, son unos miserables”

Adriana Barrientos sacó todo lo que tiene de “Leona” y se defendió de las críticas por sus dichos en live con Pamela Díaz.

Y es que La Fiera le preguntó si saldría con alguien con quien tenga que pagar miti miti la cuenta, y la modelo manifestó que “me muero. Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta. Me enfría, vieja, me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones”.

Bueno, tras estas declaraciones, la misma Barrientos publicó los mensajes que le llegaron por Instagram, haciéndola “pebre”.

“Ojalá te hayan sacado de contexto”, “Quizá tendrías una pareja estable si tuvieras una actitud más abierta. Aunque quizá sencillamente no quieres una pareja estable”, entre otros.

Así La Leona, respondió: “Hombres llorando porque quieren pagar a medias, mujeres no salgan con estos, son unos miserables”.