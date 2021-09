“Me rompe el corazón”: Nacho Pop recuerda singular historia tras foto con Kika Silva

Nacho Pop recordó una singular historia tras una fotografía con Kika Silva durante un viaje a Costa Rica cuando ambos trabajaban en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

Conversando con Julio César Rodríguez en el programa Pero con Respeto en Chilevisión, el periodista relató cuando la influencer lo cortó de una imagen, en una publicación que ella subió a Instagram.

Él en tanto, compartió la misma foto en la citada red social, pero en la cual sí aparecen ambos en la imagen.

“Esta es la mejor explicación de lo que es la friendzone. Porque yo la subo todo encantado, por el viaje con Kika. Orgulloso. Oye pero además imagínate, en la selva ahí”, expresó Nacho Pop a Julio César.

De igual manera, afirmó que “fue un lindo viaje, pero después me rompe el corazón. Me cortó”.

“Quizás fue un error de ella. Quizás se equivocó”, señaló.

Por último, Nacho Pop señaló que conversó lo ocurrido con Kika Silva en el programa Separados al Nacer, el cual hace con Marcelo Marocchino.

“La encaré. Le dije ‘Kika si tú no subes ahora la foto completa, no te hablo más. Así que no hemos hablado desde ese entonces'”, afirmó riéndose.

“Noo, ahí la subió y me dijo ‘sí, discúlpame’. Pero es penca que te corten en la foto. Eso es de perdedor”, remató.