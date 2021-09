Josefina Montané se emocionó hasta las lágrimas en The Covers, tras interpretar Josefina Montané River of No Return de Marilyn Monroe.

Luego de terminar su performance, la actriz se quebró en el escenario del programa de Mega.

“¿Necesitas un tiempo?”, le preguntó la conducta Karla Constant a Montané, la cual asintió.

Posteriormente, Pin señaló que “con esta canción quería demostrar un lado B de Marilyn, que es mucho más nostálgico”.

“Ella es actriz, entonces puede interpretar y sentir una canción, y yo la sentí también”, expresó.

Sin embargo, pese a que su performance fue destacada por Beto Cuevas y Javiera Contador en el jurado, Josefina Montané y Matías Vega fueron eliminados en The Covers.