Patricia Maldonado defiende a Cristián de la Fuente: “Basta que un canal haga lo que se le pare la r.”

Patricia Maldonado dedicó este lunes una parte de su programa en YouTube “Las Indomables” a defender al actor Cristián de la Fuente. Esto luego de que De la Fuente fuera involucrado en el caso del contrabando de relojes por un reportaje que publicó La Red. El actor anunció acciones legales luego de dicha publicación y dijo que él sólo le vendió dos relojes a uno de los involucrados.

En una conservación con Catalina Pulido, la cantante opinó sobre los hechos. “Me parece muy bien lo que va a hacer. Llega un momento en que no puedes seguir aceptando que te griten cosas, que inventen cosas. Yo creo que Cristián tiene todo el derecho de tirarse con todo en contra del mafioso de Gutiérrez, porque todos sabemos de dónde vienen las platas para La Red”, aseguró.

Enseguida dijo que “me alegro Cristián. Sigue hasta al final con tu demanda, porque si tú eres inocente, el canal tiene que decir que se equivocó. ¡Basta que un canal de televisión haga y diga lo que se le para la raja! La Red, a mi juicio, es un canal que está hecho por la mafia”, insistió Patricia Maldonado.

Patricia Maldonado alienta

Además, aseguró que lo sucedido entre La Red y Cristián de la Fuente es un hostigamiento producto de la ideología del actor. “Si Cristián de la Fuente estuviera involucrado con la izquierda esto no pasa. Pero no te olvides que él es de los Halcones. Pegó unos palos tremendos en sus redes sociales hacia los constituyentes, diputados… Ahí está la madre del cordero. Si fuese de izquierda no lo tocan con un pétalo de una rosa”, aseguró.