Anna Kournikova y Enrique Iglesias muestran por primera vez a sus tres hijos juntos

Anna Kournikova y Enrique Iglesias mostraron por primera vez una imagen en que aparecen sus tres hijos juntos.

La extenista rusa, quien mantiene una relación hace 20 años con el cantante español, subió un video a Instagram en donde se ven a los tres menores compartiendo juntos.

Esta se trata de la primera vez en que los tres aparecen en una misma imagen, ya que siempre han aparecido en registros por separado.

Cabe recordar que Anna Kournikova y Enrique Iglesias son padres de los mellizos Nicholas y Lucy de 3 años, además de Mary de un año.

Cabe mencionar que en los últimos días se dio a conocer que el cantante hispano está planteando retirarse de la música.

“No es algo en lo que he estado pensando en los últimos meses, sino que en los últimos años”, señaló.

En ese sentido, afirmó que “estoy en un momento, en un capítulo en mi vida en donde creo que es el momento idóneo para hacerlo, he estado pensando en esto desde hace seis años”.

“No voy a dejar de hacer música, no dejaré de escribir canciones, porque me encanta. Pero lo haré de una forma diferente… que no necesariamente deben ser presentadas en un disco”, concluyó Iglesias.