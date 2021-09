“La vengadora de los marichulos”: El apodo que el entorno de Benjamín Vicuña le habría puesto a China Suárez

El quiebre entre China Suárez y Benjamín Vicuña es lo mejor que le podía ocurrir a los medios de farándula en Argentina. Y, por extensión, al resto de los medios que cubren prensa rosa en la región. Porque el material parece ser inagotable.

Por ejemplo, el más reciente rumor tiene que ver con la supuesta relación entre Vicuña y Luciana Salazar. Algo que la modelo argentina salió a desmentir todo esto en TV. Y lo hizo nada menos que frente a Pampita.

El sobrenombre de China Suárez

Pero ahora hay algo más. Porque, hablando de esta supuesta relación se dio a conocer el sobrenombre que los cercanos al actor le habrían puesto a la expareja del chileno.

Esto ocurrió en “El Show de los Escandalones” y fue el mismo día en que se destapó la información sobre la cena que habrían compartido Vicuña y Salazar. Eso sí, el rumor de romance hizo que el tema del apodo pasara a segundísimo plano. Pero no por mucho tiempo.

“En la noche del pasado viernes, en la fiesta apertura de un conocido restaurante, entre depresión y depresión, Vicuña no pierde las mañas. Por algo La vengadora, China Suárez, así es catalogada por su entorno, porque es la vengadora de los machirulos o pistoleros, que dejan a los chicos del ambiente, dígase Nico Cabre y ahora Vicuña, está tomando de su propia medicina“, dijo el reportero de ese programa, Rodrigo Lussich.

El desmentido de Salazar

Cuando le consultaron por los rumores, Luciana Salazar desmintió todo.

“Yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día”, fue la escueta respuesta de una incómoda Luciana Salazar, que frente a la mirada seria de Pampita, sólo atinó a defenderse del rumor asegurando que “(A Vicuña) no lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes”.