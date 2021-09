Daniel Fuenzalida se mete en la polémica de Chino Ríos: “Es un asesino con el celular”

Daniel Fuenzalida recordó esta martes 21 en “Me Late” de TV+, el programa que él conduce, una polémica que él pudo haber tenido con Marcelo Ríos. Lo hizo a propósito de la disputa que el Chino tiene ahora con el fotógrafo Jordi Castell, a quien le escribió a través de Instagram cuando éste último informó sobre la muerte de su mascota.

En el programa Daniel Fuenzalida dijo que Marcelo Ríos suele emitir fuertes palabras en redes sociales. Por eso recordó lo que pasó hace un año, cuando Ríos se refirió en términos irónicos sobre el estado de salud de la madre de Fuenzalida. El Huevo pedía oraciones mientras ella luchaba contra el covid.

Y entonces recordó cómo fue la situación con Ríos. “Nunca me he referido a ese tema tampoco. Cuando mi mamá cayó hospitalizada y yo pedí cadenas de oración y subí la fotografía. Marcelo respondió ‘oh, estoy súper preocupado. No voy a poder dormir’. Yo en el minuto estaba preocupado de la salud de mi mamá, no de contestarle a Marcelo”, explicó.

Enseguida añadió que “lo cuento porque, de alguna manera, cuando salen este tipo de noticias, él es tanto el odio que se produce en su cerebro. Yo no soy psiquiatra ni neurólogo, pero se debe producir en su cerebro algo químico que lo hace actuar de esta manera, algo con sus neuronas, algo químico, un impulso. Es un asesino con el celular”, agregó.

Daniel Fuenzalida entrega datos

A eso Daniel Fuenzalida añadió que Ríos era un “peligro para la sociedad” desde el uso que le da a las redes sociales. “Hoy día es un peligro para la sociedad en términos de redes sociales. Pero mañana, cuando Marcelo esté acá, se encuentre en un evento con Jordi, ¿puede ser un peligro para la sociedad de agarrarlo a combos y hasta quitarle la vida? De verdad que con las palabras de Marcelo Ríos en contra de Jordi, yo encuentro y humildemente lo digo como un espectador de esto, yo encuentro que Marcelo Ríos es un peligro para la sociedad”, concluyó.