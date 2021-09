Jordi Castell no se guardó nada contra el Chino: “Me voy a meter con su familia, y le voy a disparar a su familia”

El enfrentamiento entre Marcelo Ríos y Jordi Castell no para. Y es que el fotógrafo ha sufrido y ha compartido su pena en redes sociales, debido a que su perrito falleció. Esto fue aprovechado por el extenista, quien se burló del hecho.

“Pastel no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar”, fue el primer mensaje.

Pero esto no quedó ahí: “Te quiero recordar que durante muchos pero muchos años te dedicastes a hacer mierda a la gente frente a una pantalla a nivel de cagarle la vida y lo peor que con puras mentiras y heristes a muchas personas( me incluyo) cosa que en ese momento era muy divertido para ti ya que si no te morías de hambre”, agregó en un segundo post.

La respuesta de Jordi Castell

En un live de Instagram, Castell precisó que “si alguien toca a mi familia, me convierto en el peor demonio de todos. Porque el tiempo me bendijo con ser un escorpión. Entonces, si respondo las ofensas, el festín, o la burla que se hizo con la muerte de mi perro… a esa persona yo le voy a tocar a su familia de vuelta. Y lo voy a hacer con el peor veneno que tengo guardado”.

En declaraciones que hoy recoge La Cuarta, Jordi se comunicó en el programa Zona de Estrellas con Mariela Sotomayor.

A través de un audio, precisó que: “¿Cuál es el problema grave? Tú sabes que Marley era el perro de Juan Pablo y tú sabes que era un perro que yo quise mucho. O sea básicamente esta vez este h… se metió con mi familia”.

Además, aclaró que “yo voy a actuar como un escorpión y me voy a meter con su familia, y le voy a disparar a su familia. Y ahí va a tener que sujetarse”.