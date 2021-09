“Me estafaron muchas veces”: Katherine Salosny le contó a Julio César las graves consecuencias de su fobia a los números

En un nuevo capítulo de “Pero con respeto” la animadora Katherine Salosny habló de varios temas. Entre ellos, su carrera televisiva, su relación con Camiroaga -“Para mí, Felipe Camiroaga es un hermano gemelo”- y un particular miedo. Porque le contó a Julio César Rodríguez que le tiene fobia a los números.

Y, según contó, lo ha pasado realmente mal por ello. Rodríguez le preguntó si esta fobia era simplemente un decir, pero ella explicó detalles de su diagnóstico.

“Declarado por mi psicoanalista, es un diagnóstico súper fuerte y sufrí mucho por el tema de la fobia a los números, por eso me estafaron muchas veces”, reveló.

Salosny contó que todo partió en la enseñanza media cuando se enfrentó a una guía que necesitaba hacer para poder pasar mejorar sus notas y, así pasar tener más de un cuatro en el ramo. Esto, debido a que matemáticas jamás fueron lo suyo. “Empezaron los pánicos en el colegio. Nunca se me va a olvidar, con una guía de logaritmos y me fui a mi casa y traté de entender este lenguaje y me volví loca, no pude, me paralicé”.

Entre las consecuencias que sufre al enfrentarse a situaciones con números, Kathy Salosny aseguró que le cuesta calcular los precios de productos o revisar cuentas. Por su parte, Julio César bromeó con regalarle una calculadora.

Eso sí, la animadora comentó que ha ido superando de a poco estos problemas. Esto ha ocurrido porque ahora tiene el apoyo de una persona de confianza que es su contador.

“Yo empiezo a transpirar, me cuesta, me nublo, no sé calcular los números. Yo pasé una época en que de verdad tuve falencias económicas importantes por culpa de esta fobia, porque no veía mi cuenta bancaria, porque sí me estafaron, porque presté más plata de la cuenta”, declaró. Y explicó que no recordaba bien cuánto dinero había prestado y cuánto le debían devolver realmente.