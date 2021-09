“Él me eligió como papá”: Gonzalo Egas y su sólido vínculo con el hijo de su expareja Wilma González

Gonzalo Egas y Wilma González fueron pareja durante cinco años, tiempo en el cual el comentarista de artes marciales mixtas estableció una cercana relación con Noah, el hijo de la española.

Por lo mismo, el lunes el deportista acompañó a la personal trainer y a la pareja de ella, Nicolás Seguel, a dejar al menor de 10 años al colegio, en su retorno a clases presenciales.

En conversación con Las Últimas Noticias, el exchico reality contó que él siempre ha llevado a Noah a la escuela en su primer día, indicando que “son hábitos que para mí son muy valiosos, recuerdos que los niños van a tener cuando sean grande”.

“El domingo en la noche Wilma llevó a Noah a mi casa. Ella tuvo esa deferencia, esa buena onda”, relató.

Este hecho retrata el concepto de familia de González y el deportista, quienes pusieron fin a su relación amorosa en 2017, pero siguieron en contacto porque el hijo de la modelo eligió a Egas como su padre.

“Ser padre es lo más importante que me ha pasado en la vida y siempre se lo agradezco a Wilma. Ella ha sido súper generosa en ese aspecto de decir, ‘ok, este hombre creó una relación con Noah’, que termina siendo independiente de lo que tuvimos nosotros”, expresó.

En ese sentido, afirmó que “fue una decisión de Noah, él me eligió como papá y sobre eso se construyó”.

“El verdadero sentido de mi vida lo encontré con la aparición de Noah. Te mueve otro tipo de cosas y es natural. Dejas de pensar en uno, siempre tomo decisiones pensando en que será mejor para mi hijo. Yo no me siento para nada postergado y con él he podido desarrollar habilidades que sí estaban postergadas, como la empatía. Se aprende mucho de un hijo”, relató.

En tanto, Wilma González señaló que fue su hijo le dijo que quería que su apellido fuera Egas. “Sabe que Gonzalo es el papá que realmente lo cuida, que está con él día a día, su papá de verdad”, indicó.

“Le agradezco mucho a Gonzalo su figura paterna, me encanta la relación que tienen, que se eligieron como padre e hijo. En algún minuto me quise ir del país y parte de los motivos para no irme fue por la relación de Gonzalo y Noah. Mi hijo no concibe estar sin mí o su papá. Y finalmente Noah tiene mucha familia: la mía, la de Nico y la de Gonzalo”, aseveró.

Gonzalo Egas señaló en tanto que tienen una “crianza compartida y eso es clave”. En ese sentido, el menor pasa una semana en la casa de cada uno.

Wilma González afirmó finalmente que al inicio de la pandemia su hijo “puso los tiempos. Él decidió estar una semana con cada uno y así siente que comparte 50 y 50. No quiere estar más con uno que con otro, sino que sea equitativo”.