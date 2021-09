Javiera Contador se disculpó con Antonella Ríos tras problema en “Pecados Digitales”

Javiera Contador, la conductora del programa de Mega “Pecados Digitales”, dijo que se disculpó con Antonella Ríos. Esto luego de que su colega asistió a una grabación del programa y salió quejándose porque durante el espacio la enfrentaron a una feminista que la cuestionó por las fotos que pone en sus redes sociales. El programa debutará en Mega este sábado 25 de septiembre.

Luego de esto, Javiera Contador recordó lo sucedido con Antonella Ríos en la conferencia de prensa previa al debut del espacio. “Fue un hecho aislado. La idea es que nadie se sienta así o mal en general. No es la onda del programa”, aseguró la actriz. A ella la acompañará Yerko Puchento, el personaje del actor Daniel Alcaíno.

Además Contador aseguró que la intención del espacio no es obligar a los invitados a mostrar sus intimidades. “Lo de Antonella fue una situación, y por suerte no ha vuelto a ocurrir”, recalcó. Y al final contó cuál fue su reacción al notar la incomodidad de su colega. “Le ofrecí disculpas incluso. Por si hubiese sido algo grave. Pero me dijo que no era así. Creo que para sacar conclusiones hay que ver el capítulo, lo demás sería especular”, dijo.