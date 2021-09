Jordi Castell da por cerrada la polémica con Marcelo Ríos: “Guardaré silencio”

Jordi Castell señaló este miércoles que guardará silencio y no continuará con las declaraciones cruzadas con Marcelo Ríos, luego que el extenista se burlara de la muerte de su perro.

Pese a señalar que le respondería a Ríos, finalmente el fotógrafo explicó a través de una publicación en Instagram que tras escuchar los consejos de su círculo cercano, quiere dar por cerrada la polémica y agradeció el apoyo recibido.

“Cuando debo escuchar a la gente que me quiere, leer consejos de personas sabias y principalmente mi marido, que termina siendo más controlado y pacífico que yo”, partió diciendo.

“Frente a esta batahola que se armó por uno que festina con la muerte de mi perro, me persigue públicamente cada cierto rato buscando pretextos, extrae fotos con mi marido para publicarla en su cuenta, me manda inbox con canciones de madrugada y no se cansa de dispararle violencia a todos”, expresó.

“Frente a todo ese arsenal de acoso y obsesiones que un especialista le pondrá nombre por si es patología, lo lógico y ustedes ya saben, yo hubiera reaccionado disparando de vuelta con toda la información que ustedes mismas me han provisto de situaciones y expedientes que ya no exhibiré a la luz pública y quién sabe cómo se sepa o se filtre”, agregó.

Tras esto, detalló que “prefiero cerrar filas con los míos desde la cordura, la paz y estabilidad con la que me relaciono tanto con ustedes como con mi entorno, la calidad de vida personal y profesional que he construido y el nivel humano que, por esta vez, voy a obedecer guardando bajo llave la rabia que no conduce a nada bueno y guardaré silencio”.

Finalmente, Jordi Castell agradeció el apoyo recibido, afirmando que “pocas veces me he sentido más querido y protegido por tantas mujeres”.

“De corazón, sólo valorar que si todas ustedes y el hombre que quiero me dijeron lo mismo, es porque era lo correcto”, remató.