TVN terminó abruptamente con el programa de Pamela Díaz

TVN dio un abrupto fin al programa “Mochileros” que conducía la modelo Pamela Díaz. Cuando recién se emitieron cuatro de los doce capítulos que contemplaba la temporada, este miércoles 22 se confirmó que el próximo sábado en la noche de emitirá la serie “Hasta que te conocí”, que relata la trayectoria del ídolo mexicano Juan Gabriel.

Según Biobío, a “Mochileros”, lo sustituirá esta serie mexicana por un cambio programático. Así el espacio de Pamela Díaz ya no estará en el horario prime de los sábados. La serie, que había sido transmitida por Chilevisión en 2016, tiene 13 capítulos. Estará un total de tres meses en pantalla y llegará a fin de año. El programa de Díaz alcanzó a estar sólo cuatro episodios al aire.

Hay que recordar que hace algunos días Pamela Díaz criticó a TVN por el trato que recibió ahí mientras grababa “Mochileros”. “Partí tan feliz. Yo creo que TVN no me sabe valorar”, dijo a comienzos de septiembre Díaz en el programa Me Lata Primera de TV+.

“No me pude despedir de nadie, porque no había nadie. No conozco a los ejecutivos. Hablé con los rostros de ese canal, que quedan muy pocos, y me decían lo mismo. Siento que nunca estuve ahí”, dijo cuando recién terminaron las grabaciones.