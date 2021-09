Miniserie sobre expedición de expresidente Teddy Roosevelt a Brasil llega a HBO Max

En noviembre de 1912 Theodore Roosevelt, popularmente conocido como Teddy o TR, perdió las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Eso significó que luego de llegar al poder en 1901 y mantenerse ahí más de una década, se quedó fuera del primer plano de la política. Y eso fue algo que le permitió retornar su interés por la naturaleza. Pero no lo hizo como un mero hobby, sino que se embarcó en una expedición por el Amazonas para hacer un recorrido por uno de los últimos ríos inexplorados de la imponente selva de Brasil. Esta odisea de dos mil kilómetros es el eje central de “El huésped americano”, la miniserie de cuatro capítulos que llega a HBO Max.

La producción desarrollada en Brasil tiene como protagonistas a Aidan Quinn como el presidente, a Dana Delany como su esposa Edith, además del brasileño Chico Diaz como el Coronel Candido Rondon, quien guía a este particular invitado.

Fue un viaje complejo que casi le cuesta la vida a uno de los más admirados expresidentes de esa nación, -algo no menor para un hombre que había sido baleado en plena campaña- y que lo mantuvo ocupado durante 1912 y 1913 en compañía de su hijo Kermit.

Quinn cuenta que el rodaje tampoco fue perfecto: “Si alguien hiciera un documental de ello, sería fascinante. Hubo muchas aventuras y situaciones peligrosas en la selva”. Pero no fue así para todos. “Fue más difícil para los hombres, porque ellos tuvieron que grabar en la selva y en el río, pero a mí me tocó quedarme en un hotel de Sao Paulo”, dice entre risas Delany y cuenta que una de las razones por las que se interesó en la miniserie fue porque quería trabajar nuevamente con el director Bruno Barreto, con quién trabajó también en Brasil hace 25 años en “Where the river runs black”.

Sobre el personaje, Quinn cuenta que había muchas cosas que le llamaron la atención. “Era un hombre que leía un libro al día y se preocupaba de la dignidad de sus compañeros en vez de humillarlos, y respetaba a quien trabajaba duro porque era algo que a él le gustaba hacer. No sé si hoy en día hay muchos hombres como él al minuto de seguir sus ideales”.

Al estudiar al personaje para la serie de HBO Max, Delany aprendió que si bien a Edith le gustaba ser madre, en el mundo político se decía que ella era la que tenía mayor inteligencia política. “TR era impulsivo y quería que se hicieran las cosas. Ella veía las cosas a largo plazo y él le pedía consejos sobre todo tipo de cosas”. Y explica: “Ella conocía a TR desde que eran pequeños y lo conocía bien, sabía cómo manejarlo”.

La importancia de esta de HBO Max historia hoy

Más allá de ser un ejercicio de nostalgia, hay varias razones por qué esta historia es importante en 2021. Por un lado, está el tema de la conservación de la naturaleza. No por nada, Theodore Roosevelt es el responsable de la creación de los grandes parques nacionales de Estados Unidos.

Delany hace un análisis de cómo era el Estados Unidos de entonces que se ve en la miniserie, versus su rol en la actualidad. “Como sabemos, Roosevelt estaba adelantado a su tiempo en términos de conservación. Pero creo que lo importante es que la serie muestra que hoy en día Estados Unidos no es lo que era en lo político. No somos la gran excepción, ya no somos líderes mundiales, tenemos que compartir con todos los demás y no somos mejores o peores que los demás y que debemos pensar de manera global, porque estamos todos conectados.

Por otro lado, está el hecho de que Roosevelt se preocupaba por el bienestar de todos los ciudadanos y buscaba que se les pagara un sueldo que les permitiera cubrir las necesidades básicas. Temas que no han cambiado demasiado un siglo más tarde. “Todos los temas sobre el cuidado de la naturaleza, los de la acumulación de la riqueza y empresas que no pagan impuestos mientras la clase trabajadora paga cada vez más son los mismos”, dice Quinn. “Los millonarios lo odiaban, las empresas lo odiaban porque tenía el apoyo de la gente y eran capaces de escucharlo por tres horas. Era increíble”, agrega sobre lal nueva entrega del servicio de streaming.