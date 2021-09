Daniel Fuenzalida se suma a teleserie Jordi y Chino Ríos: dice que extenista manda mensajes sugerentes a famosos

Jordi Castell dio por cerrada la polémica con Marcelo Ríos, luego de que este se burlara a través de Instagram, de la muerte de su perro. Pero los dimes y diretes dejaron mucha información, y Daniel Fuenzalida reforzó un dato que entregó el mismo Castell.

El “exHuevo”, aseguró que: “La información que yo manejo de Marcelo Ríos, es que parece que le pasa este tipo de ataques en la madrugada, que le manda canciones a Jordi Castell, que manda textos, no es solamente a Jordi”, contó.

Esto, debido a que el fotógrafo aseguró que el Chino le manda mensajes y canciones de madrugada.

“Yo manejo información que Marcelo le manda mensajes a más personas…No son canciones, son textos bastante sugerentes… No ocuparía la palabra acoso, pero sí insinuándose y a varias personas, no solamente a una. Vamos a dejarla que le escribe a las personas conocidas, algunos casos que yo he visto, en un juego, digamos”, dijo Fuenzalida.

Agregó también que Ríos “juega con su teléfono y empieza a mandar algún tipo de mensajes más bien, no de amistad, sino que mensajes a varias personas conocidas de nuestro país”.

La confesión de Jordi Castell

Jordi Castell dijo que el extenista “festina con la muerte de mi perro. Me persigue públicamente cada cierto rato buscando pretextos. Extrae fotos con mi marido para publicarlas en su cuenta. Me manda inbox con canciones de madrugada y no se cansa de dispararle violencia a todos”.

Luego dijo que “frente a todo ese arsenal de acoso y obsesiones que un especialista le pondrá nombre por si es patología, lo lógico, y ustedes ya saben, yo hubiera reaccionado disparando de vuelta. Con toda la información que ustedes mismas me han provisto de situaciones y expedientes que ya no exhibiré a la luz pública y quién sabe cómo se sepa o se filtre”.