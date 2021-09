“Me descompuso, mal”: Diana Bolocco acusó que recibió una intimidante llamada de un cercano a candidato presidencial

Fue esta mañana, que en el inicio de “Mucho Gusto” de Mega su animadora, Diana Bolocco, acusó que un cercano al equipo de uno de los candidatos presidenciales la presionó por unos comentarios que realizó este jueves en el matinal del canal privado tras mostrarse un reportaje que denunció la falta de información en las declaraciones de patrimonio de los presidenciables.

Ni bien comenzó el programa y José Antonio Neme dio la pauta del enojo y mal rato que pasó su compañera una vez finalizado el matinal gracias al llamado telefónico de un personaje que le pedía explicaciones por la denuncia del espacio a las declaraciones incompletas.

La impotencia de Diana Bolocco por presión indebida

“Me descompuso la tarde, me descompuso mal. Me mandó un mensaje largo diciendo que ‘nosotros habíamos mentido descaradamente’ y otro tipo de cosas. Que ‘habíamos afectado una familia completa’, en fin. Estaba concentrada en el trámite entonces me costó leer, porque era una persona que no tengo registrada en mi celular”, reveló Bolocco, quien recordó que el amargo episodio lo vivió ayer por la tarde mientras realizaba un trámite personal en una notaría. Y lo peor, según ella, es que ni siquiera conocía al sujeto que la presionó.

“Me costó ver quién era y tuve que abrir la foto. Ese hombre estaba muy molesto y me manda un audio del programa de tres minutos, para dar fe de la mentira que habríamos cometido nosotros”, continuó su relato la hermana de Cecilia, que en todo momento fue respaldada por su compañero de animación, José Antonio Neme, a quien le reconoció que luego del insólito audio que recibió, decidió responderle.

“Sabes qué, perdóname, bájame cuatro cambios ya que aquí, desde mi óptica, nadie mintió, hablamos de una información pública y entiendo que nos faltó un dato, pero nadie mintió”, expuso Diana, que quedó muy mal con la intimidante acusación del cercano a uno de los candidatos presidenciales.

“Me perturbó mi tranquilidad mental, creo que uno no tiene por qué agredir a una persona, porque yo me sentí agredida. Le dije, ‘te invitó a ver el programa, porque si te lo contaron es distinto, y si no, escucha de nuevo el audio que me mandaste porque no hay ninguna mentira y sabes qué, me jodiste la tarde'”, cerró.