Diana Bolocco sube foto de desnudo y se defiende de los haters: “Amo mi edad y me siento orgullosa de tenerla”

Diana Bolocco se enfrascó en un polémico intercambio de opiniones con algunas de sus seguidoras de redes sociales, quienes le criticaron el haber subido la imagen de una antigua sesión en la que la figura de Mega se muestra en un desnudo artístico.

La conductora de “Mucho Gusto” fue cuestionada por otras mujeres, a quienes no les pareció la foto que Bolocco publicó en Instagram y que acompañó con un texto donde le pedía a la gente tomar con “responsabilidad” el anuncio hecho por el Gobierno respecto del paso a la Fase 4 del “Plan Paso a Paso” contra la pandemia de coronavirus para toda la Región Metropolitana.

“Por favor, tomemos la Fase 4 con responsabilidad. No queremos volver atrás”, posteó la periodista, quien explicó que la imagen que acompañaba su posteo correspondía a una sesión de fotos realizada en 2018.

“Así celebré el paso a la fase 4. Nah, mentira. Necesitaba una excusa para subir esta foto de 2018 con poquita ropa y no se me ocurrió nada más. Bueno, hasta que me acordé que hoy es jueves de #TBT. Con ese # bastaba, no”, señaló la animadora, quien como era de suponer, fue ampliamente elogiada por varios de sus seguidores y otros rostros de televisión.

Las críticas a la foto de Diana Bolocco

Salvo por unas cuantas seguidoras, entre ellas @carolinabouchon, quien le preguntó a Bolocco si “¿alguna crisis de vieja?, que se quita la ropa últimamente”.

Podría haber pasado como un comentario más, sin embargo, fue la misma aludida quien salió a responder la ácida duda de su seguidora.

“Vieja para ti. Tengo 44 años y me siento en la flor de la vida. Amo mi edad y me siento orgullosa de tenerla”, señaló la conductora, que en su respuesta aseguró que a la edad que sea le iba a contestar lo mismo.

“Creo que a los 80 te voy a contestar lo mismo. La edad es solo un número. Y si hay algo que sabemos es que tú también vas a cumplir años cada 365 días. Espero que cuando llegues a los 44 te tomes las fotos que quieras, te saques la ropa cuando quieras y que nadie se sienta con el derecho de decirte vieja. Así habremos avanzado como sociedad. Slds”, cerró Bolocco la discusión.

La polémica intervención no fue la única que debió realizar la hermana de Cecilia Bolocco, quien nuevamente fue cuestionada por la foto de su desnudo en blanco y negro. Esta vez por la usuaria @educadora_diferencial_21, quien le recordó que era madre y que con imágenes como esa podía incomodar con esas imágenes a sus hijos.

“Dos puntos. Primero, incómodo para hijos grandes; segundo, eres la periodista que sale todas las mañanas, opinando, pero en estas fotos solo muestran que eres una mujer más bien superficial”, le recordó la usuaria, quien aseguró que al rostro de TV le “encanta ser centro de mesa, y ser deseada y mostrarte espontánea (…) si esto ayuda al ánimo de tus televidentes, felicitaciones. Te vez regia, es una gran foto”.

Tampoco la usuaria @ceciliamirandasua se mostró a favor de la foto.

“No tienes que salir a desnudarte, eres más que eso. Una linda madre, que no se te olvide eso”.

Fue esta última opinión la que tampoco dejó pasar Bolocco, que separó su rol de madre con el de comunicadora de televisión.

“¡Sí! Soy madre y es lo más importante que hago en la vida. Pero sacarme una foto así no me hace menos madre. Ni menos profesional, ni menos esposa. Te invito a sacarnos esas trabas mentales. Si somos más libres, somos más felices. te agradezco en todo caso que me lo digas con respeto y cariño”, finalizó.

Con todo, la mentada fotografía tuvo más de 21 mil likes de sus seguidores y le reportó a la animadora sobre los 700 comentarios. Otro éxito para los posteos de Bolocco en su cuenta de Instagram.