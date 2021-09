Julio César se enojó con concejala por choque: “Usted habla con una soltura displicente”

Julio César Rodríguez tuvo este viernes 24 en “Contigo en la mañana” de Chilevisión un tenso diálogo con Scarlet Rohten. Esta concejala PS en La Pintana acompañaba a su hermana cuando ésta chocó contra un paradero mientras intentaba dar la vuelta en una calle. Debido al choque algunas personas del paradero quedaron heridas.

Y por eso, Julio César Rodríguez le preguntó viendo el video qué era lo que explicaba la maniobra de su hermana al volante. Pero las respuestas no lo dejaron conforme y por eso insistió. Encontró que la explicación que le daba era un tanto “displicente” y por eso casi al final le preguntó a la concejala si realmente ella le estaba enseñando a manejar a su hermana.

La concejala dijo que “cuando nos veníamos a la casa, en la intersección de José Manuel Balmaceda con Porto Alegre había un motociclista dudoso de su accionar. Esto fue lo que nosotras vimos desde el auto. A ella le causó nerviosismo en ese minuto. Que le puede ocurrir a cualquier conductor, en cualquier circunstancia. Y en vez de apretar el freno apretó el acelerador y ahí perdió el control del vehículo”, dijo.

Ante eso, Julio César Rodríguez dijo que “esto no le pasa a cualquier persona y no le debe pasar. Apretar el acelerador en vez del freno. Y además la vemos a usted que claramente está tratando de tomar el control del volante. O sea, de verdad que una persona con tres años de experiencia en conducir no se pone nerviosa en una esquina, porque una moto se va a echar para adelante o para atrás. No es muy consistente lo que vemos, lo que usted dice y lo que usted cuenta que pasó en la esquina. O sea una persona son tres años de experiencia no frena con la banca”.

Luego de eso la concejala dijo que “esto le puede ocurrir a cualquier persona, sobre todo a las personas que conducimos. Lamentablemente fue un momento reaccionó no de la manera que se esperaba. Mi reacción fue agarrar el freno de mano para que no pasáramos de largo”. Ahí fue cuando más se molestó el conductor y le dijo “¿pero cómo concejala esto le va a pasar a cualquier persona? Un accidente y un choque le puede ocurrir a cualquier persona, pero aquí estamos hablando de una maniobra. No estamos hablando de un accidente. Usted me dice que es una persona con experiencia en el volante y usted le está sujetando el volante y el freno de mano. ¿O sea cómo?”.

A continuación Julio César añadió que “nadie está diciendo que hubo intención. Entendemos que esta es una situación accidental. Donde yo la interpelo es que usted dice con una soltura a mi juicio displicente que esto le puede pasar a cualquiera. Y yo ahí la cuestiono, porque eso no es así. Si no, estaríamos llenos de accidentes y choques de esta naturaleza. ¿Usted le estaba enseñando a manejar?”

Y Scarlet Rohten respondió que “no, ella ya maneja. Incluso ese vehículo se lo compró. Hace tres años sacó su licencia y se lo compró”.