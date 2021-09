Sarah Jessica Parker y muerte de actor de Sex and the City: “Es insoportable”

Sarah Jessica Parker recurrió a sus redes sociales para referirse a la muerte del actor Willie Garson. En Sex and the City, Garson encarnó a Stanford Blatch, el amigo gay de Carrie Bradshaw. Lo hizo tanto en la serie como en las dos películas que se han hecho. También participó de la filmación de una serie derivada de Sex and the City.

Willie Garson murió esta semana, a los 57 años, por un cáncer de páncreas. Sarah Jessica Parker, de 56 años, ocupó su Instagram para rendir homenaje a su coprotagonista de Sex and the City. La actriz rompió su silencio sobre la trágica muerte y explicó que los últimos días fueron “insoportables” por su pérdida.

Parker y Garson fueron amigos cercanos durante más de 30 años. Además de ser coprotagonistas de la serie de HBO. Sarah Jessica Parker acompañó su mensaje con una serie de fotos donde ambos aparecen juntos. “Ha sido insoportable”, dijo. “A veces el silencio es una declaración. De la gravedad. La angustia. La magnitud de la pérdida de una amistad de más de 30 años”, dijo.

Sarah Jessica Parker recuerda

Enseguida añadió que era “una amistad real que permitió secretos, aventuras, una familia profesional compartida, la verdad, conciertos, viajes por carretera, comidas, llamadas telefónicas nocturnas, una devoción mutua a la paternidad y todas las angustias y alegrías que acompañan, triunfos, decepciones, miedo, rabia y años pasados ​​en sets (especialmente en el apartamento de Carrie) y riendo hasta altas horas de la noche como Stanford y Carrie y Willie y SJ”.

“Willie. Extrañaré todo de ti. Y reproduciré nuestros últimos momentos juntos. Volveré a leer todos los mensajes de tus últimos días y escribiré nuestras últimas llamadas. Tu ausencia es un cráter que llenaré con la bendición de estos recuerdos y todos los que aún están en recovecos por salir a la superficie. Mi amor y mi más sentido pésame y condolencias para ti querido Nathen. Eras y eres la luz de la vida de Willie y su mayor logro fue ser tu papá”, añadió.

“And Just Like That” se llama la serie derivada de “Sex and the City”. Garson fue filmado repitiendo su papel de Stanford junto con Parker como Carrie en Nueva York. La pareja fue fotografiada el pasado 24 de julio.