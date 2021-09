“¡Hasta cuándo, no vas a ganar, entérate!”: Fran García-Huidobro dice que ME-O perjudica la carrera de Karen Doggenweiler

Francisca García-Huidobro aseguró que la nueva candidatura a presidente de Chile de Marco Enríquez-Ominami volvió a perjudicar la carrera televisiva de Karen Doggenweiler, quien desde que su esposo se ha metido de lleno en la lucha presidencial, ha perdido protagonismo en TVN.

Fue en el Live del programa “Cómplices” de Instagram, que conduce la expareja de Julio César Rodríguez e Ignacio Gutiérrez, donde García-Huidobro se lanzó en contra de ME-O, porque según su parecer, el candidato del Partido Progresista ha estancado la carrera profesional de su esposa.

Los reclamos de Fran contra ME-O

“¡Hasta cuando, no vas a ganar, entérate!”, disparó de entrada la Fran, que en su explicación a las pocas oportunidades que ha tenido Karen de asumir el liderazgo como el rostro más potente de TVN, aseguró que las campañas políticas de su esposo la han dejado mal parada ante los ejecutivos del canal.

“Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¡hasta cuando TVN no se da cuenta que la mejor conductora que tienen es Karen Doggenweiler! La más querida, la más creíble, levantaron el sábado en TVN que lo tenía totalmente tomado Sabingo, hace una dupla con Mauricio Pinilla extraordinaria”, expuso Fran, que en su reclamo hacia Enríquez-Ominami aseguró que “Yo creo que lo de la Karen ya no es un matrimonio, es un apostolado“.