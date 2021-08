El reencuentro de ME-O con Karen Doggenweiler que se hizo viral: “Estoy al aire, ¿no te importa?”

Un emotivo reencuentro tuvo el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, ME-O, quien en plena transmisión por redes sociales fue abrazado entre lágrimas por su esposa, Karen Diggenweiler, luego que el político fuera absuelto por la justicia por el delito de fraude de subvenciones.

Todo se dio en el contexto de un streaming en directo que el candidato presidencial del PRO comenzaba a transmitir por Facebook, en el que pretendía hablar respecto del lanzamiento de su candidatura y los detalles de una investigación que por siete años lo tuvo como uno de los inculpados del caso OAS.

“Buenas noches a todas y a todos en un día importante para la justicia, para mi familia, para cientos de colaboradores. Para mucha gente que los denostaron y les quitaron su derecho a defensa. A todas y a todos un gran abrazo. Voy a prender las luces, aquí. Gracias por sus cientos de mensajes. ¡Ah! Jajajá, llegó la Karen, no nos habíamos visto. ¡Epa! Jajajá. Estoy al aire, ¿no te importa?, ¿no te importa? Jajajá, me voy a arrancar”, fueron las palabras que alcanzó a pronunciar MEO antes de recibir el abrazo de su esposa, a quien sólo se le escuchaba sollozar mientras estrujaba a su marido.

El viral abrazo a ME-O

El momento quedó grabado en la tarde de este miércoles en sus redes sociales, en una emisión que Enríquez-Ominami debió interrumpir para sacar a la animadora de TVN de pantalla, quien durante los días en que el candidato conoció del fallo favorable a él, no estuvo con Doggenweiler porque la periodista se encontraba grabando para TVN.

“Hola, hola a todos. Es que no nos habíamos visto con la Karen, entonces nos abrazamos. No sé si estamos al aire todavía. Sí. Parece que sí. Estaba con la Karen, que no nos habíamos visto en todo el día. Grabó en el norte y han sido días de mucha emoción. Fueron siete u ocho años (investigación judicial). Esto se llama comunicación en vivo y en directo. No nos habíamos visto en todo el día, ella estaba grabando por TVN y han sido días muy importantes. Hemos ganado y estamos muy impactados”, fue la posterior explicación que dio MEO y que fue celebrada por algunos de los seguidores de su transmisión.

La alegría de la animadora quedó en evidencia ayer cuando en su cuenta de Instagram subió una foto de su esposo junto a sus dos hijas, en las que posteó un “los amo tanto” para dejar en claro su compromiso con el presidenciable del PRO, quien a su vez en su cuenta de Facebook dejó inmortalizado el momento en un post donde puso el video de 26 segundos con un contundente “te amo y admiro tu valentía”.