“El juego del calamar”: el número telefónico es real y se armó la grande en Corea del Sur

Hay veces en que la realidad supera a la ficción, y así parece estar ocurriendo estos días con el éxito mundial de la serie surcoreana de Netflix “El juego del calamar”.

En la serie aparece un misterioso número telefónico que los protagonistas deben marcar si deciden aceptar la invitación de participar en los sádicos juegos infantiles cuyo premio es de 48.000 millones de wones.

Todo era ciencia ficción hasta que se descubrió que el misterioso número telefónico es real, lo que ha desatado un fenómeno en Corea del Sur y un verdadero dolor de cabeza para el dueño del número.

De acuerdo al portal Koreaboo, todo se trataría de un error de la producción de la serie que no censuró los último tres dígitos del número que aparece en la serie y que le cambia la vida a su protagonista Gi-hun.

La persona dueña del número denunció que desde que se estrenó la serie ha recibido miles de llamadas y cientos de mensajes.

El juego del calamar

“He recibido llamadas y mensajes de texto sin parar, 24/7, al punto de que me es difícil continuar con mi vida normal”, denunció el afectado al medio surcoreano Money Today.

“Al principio no sabía por qué ocurría, pero un amigo me dijo que mi número apareció en ‘El Juego del Calamar’ y ahí me di cuenta”, agregó.

“Este es un número que he estado usando durante más de 10 años, así que estoy bastante desconcertado”, señaló la persona afectada.

Tras el error, la producción de “El juego del calamar” se contactó con la persona afectada y la única recomendación fue que cambiara su número, ofreciéndole unos 600 mil pesos chilenos para “ceder el número”.

Sin embargo, el dueño del número aseguró que es imposible ya que el número está asociado a su negocio por lo que perdería a gran parte de su clientela.

Revisa el trailer de “El juego del calamar”