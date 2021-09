“No volvería a repetir lo frenético de mi vida”: Luis Jara analiza el instalarse en Miami, su carrera y su nuevo disco

Tras 10 meses de grabaciones de la mano del laureado ingeniero en sonido Mauricio Guerrero, el productor Leo García, Raúl DiBlasio, Soledad, la Orquesta Huambaly y músicos de la Orquesta de la Universidad de Chile, Luis Jara está presentando “Amnesia”. Se trata de su versión del clásico de José José, que el cantante chileno lanzó junto a un video protagonizado por Daniela Nicolás (a quien elogia por su profesionalismo).

Pero más que eso, esta canción es el primer adelanto de “Toda una vida”, un disco que llega para celebrar un nuevo aniversario de su carrera y un hito personal. “Si hubiera querido celebrar mis 35 años de carrera en que he grabado 18 discos, no hubiese encontrado mejor forma de celebrarlo”, dice vía Zoom desde Miami, antes de hablar sobre su nueva realidad radicado en Estados Unidos.

“Este disco lo hice como parte del ciclo nuevo de mi vida, armar un segundo tiempo, en todo sentido. Yo me vine a Miami en la búsqueda de que mi vida tenga un segundo aire integralmente. Yo no vine a buscar fama ni éxito, vine en pos de vivir. Esto afortunadamente viene de la mano de un disco que, a mi juicio, es hoy día mi mejor versión”, dice seguro, pero calmado.

El desafío

“El disco lo concebí con la guitarra de Leo García, un productor musical que conoce como yo canto”. Al comenzar a hablar de los arreglos orquestales, se frena para explicar algo crucial.

“En la música de hoy día yo diría a nivel internacional, no se está trabajando con el concepto de orquesta. Primero, porque es muy caro. Segundo, porque la música urbana se comió a la industria. Entonces, hacer un disco de esta naturaleza es prácticamente una locura”, asegura el cantante.

Y luego asegura que a él le gusta romper las estructuras, además de agregar que al público que consume música romántica está esperando que se haga con clásicos y orquesta incluida.

Jara sabe que hacer un disco de estas características es un desafío, pero explica que en Sony “quisieron tomarlo porque le ven un sabor distinto a sacar un disco de reggaeton y eso me enorgullece mucho”, dice. La razón para ello es que los ejecutivos discográficos notaron que hay un trabajo serio y que es algo que les gustó.

Si bien dice que las expectativas tras un nuevo trabajo de estudio siempre son altas, aclara: “Yo tenía pensado hacer un disco para mí”. Es decir, que no se trata de una grabación que busque dar pie a una gira. “Es donde fui a buscar mi mejor versión, no sólo como intérprete, sino que como persona. Yo ya tengo 55 años y me parece una espléndida edad para tomar buenas decisiones”, dice el músico.

Luis Jara en Miami

En este momento, estas decisiones tienen que ver con un cambio que van mucho más allá de los 6,656 kilómetros de distancia que hay entre Santiago y Miami. “Yo dejé de correr. Me imagino que todos los que absorbimos

Aprendí a tener tiempo y ha sido fabuloso. Y da un ejemplo: se da el tiempo para acompañar a su hijo menor al colegio. “Durante ocho años nunca lo fui a dejar ni a buscar”, dice como referencia de cómo era su vida en Santiago. “No es ningún pecado querer disfrutar el día a día y lo estoy haciendo ahora”, dice casi orgulloso. Y agrega: “Ya no hago 48 conciertos al año. Eso es demencial No lo volvería a hacer. No volvería a repetir lo frenético de mi vida”.

Hoy disfruta de esta nueva vida donde elige qué hacer con su tiempo y puede recibir a sus hijos mayores en un departamento que es muchísimo menor que la casa que vendió antes de partir de Chile. “No quiero tranzar el paso que di a hacer más vida. No estoy esperando la gran oportunidad. No quiero que venga un gran productor y yo presentarle un proyecto, no lo tengo, excepto estar acá”.

Esto no significa que va a dejar de lado su carrera, pero sí lo hará desde otro lugar. “El 2 voy a estar durante 22 días en Chile. Es primera vez que yo viajo a Chile a hacer conciertos. Ir a mi país como de visita y no sé cómo voy a volver… porque voy, estoy allá, pero me devuelvo a mi nuevo domicilio”.