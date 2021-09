“Yo no pensé que esta ‘Fea’ podía tener tanto éxito”: Natalia Valdebenito analiza su más reciente show

“Fea”, el más reciente show de Natalia Valdebenito, debutó durando una hora y 15 minutos. Unas semanas más tarde, ya dura una hora y 40 minutos. La razón es que la actriz y comediante va sumando cada vez más temas y chistes a este nuevo espectáculo. “Me dan tanto material”, dice a modo de explicación. Y luego lanza una carcajada al recordar algo que pasó el martes en el Congreso: la fallida solicitud que hizo el diputado Schalper de un minuto de silencio por las “víctimas” del aborto, como las llamó el abogado. “Profesión, tonto. Se pasó”, dice y vuelve a reír de buena gana.

Este 5 de octubre llega con ocho funciones de “Fea”, el show que estrenó en agosto, al Teatro San Ginés. Estas presentaciones se agotaron en menos de 24 horas luego de ponerse a la venta.

Eso sí, la comediante hace una diferencia crucial al analizar este éxito. “Una cosa es que se venda el show y otra es lo que la gente opina. Yo igual lo separo en dos, porque la efervescencia de una podría no significar la otra. Pero, yo he quedado súper contenta y muy sorprendida. Porque me costó sudor y lágrimas -y no lo digo desde el esfuerzo de escribir chistes-,sino de cuando la vida se pone fea y no te permite ser feliz para hacer tu pega”, dice y agrega en medio de una risa un poco nerviosa: “Cuando la vida no te permite disfrutar de lo demás”.

Tras una pausa mínima, Natalia Valdebenito explica: “Esto sale de un esfuerzo mental de recomponerme y sanarme en varios aspectos. Entonces, cuando la gente lo recibe, y me dice que casi es lo que más ha gustado dentro de todo lo que ha visto… lo valoro tres veces más”, dice ,y también agradece el hecho de que tras 18 meses aún haya quienes paguen una entrada e incluso que exista personas que se lo quieren repetir. “Está divertido, yo lo estoy pasando muy bien y creo que eso se nota”.

Lo que hay en lo nuevo de Natalia Valdebenito

Sobre el contenido, Valdebenito explica que va más allá del título que eligió por ser un término provocador y que da que hablar. Como parte de la presentación, cuenta que revisa el concepto, cómo lo ha vivido o incluso, “cómo yo también he sido responsable de usarlo de mala manera. Entonces, hay harta autocrítica. Creo que es uno de los shows más personales, más anecdóticos, que más tienen que ver conmigo. Si bien todo lo que yo digo es político y tiene que ver con el feminismo, creo que la exposición es un poco más alta, pero siempre desde… el hueveo”, dice soltando una carcajada. Y agrega: “Estamos hablando de comedia. O como dice mi amiga Dani Vega, ‘comedia pensante'”.

“El título sirve, incluso para crear más chistes con todo lo que me han dicho”. “Siento que podría hacer ‘Fea 1’, ‘Fea 2’ y ‘Fea 3’ en una semana. Me siento súper fértil. Hay creación de más material e incluir ideas que había dejado afuera”, dice. Además, explica que el ir haciendo cambios permite que cada función sea única: “Para mí es importante no aburrirme de mí misma”.

Dentro de los planes de Natalia Valdevenito está el sumar más presentaciones y también hacer shows en regiones. Eso sí, explica que montar más funciones es una labor artesanal, porque no trabaja con grandes productoras. “Junto plata para armar mi show, estoy metida en todo. Trabajo independiente, entonces, no es menor que, además, resulte. Es un trabajo de hormiguita y muy respetuoso, por el público sobre todo”.

Ya para terminar, la actriz comenta: “Hablar del éxito de algo es loco y (el show) está siendo un éxito. Y yo no pensé que esta ‘Fea’ podía tener tanto éxito”.