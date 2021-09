Hombre sin mascarilla interrumpe despacho de CHV: quería discutir con JC

Un hombre que no se quiso identificar interrumpió la tarde de este miércoles 29 un despacho en terreno que hacía el periodista Luis Ugalde. El reportero hablaba en torno al avión que tuvo un problema y debió aterrizar en Iquique para el programa “Contigo en directo” de Chilevisión. Se encontraba en eso cuando se empezaron a escuchar voces de alguien fuera de cámara.

Desde el estudio, Humberto Sichel le preguntó “¿qué pasó, Luchito? ¿Qué dice?”. Ugalde le tomaba más atención al hombre. “Pero mire, mire, antes de hablar, ¿se puede poner la mascarilla?”, le dijo Ugalde al sujeto mientras se le acercaba. “¡No!”, replicó furioso.

“Ah, entonces no”, dijo Ugalde. “¡Usted no me interesa! ¡A mí me interesa el Julio César!”, lanzó el hombre. “Bueno. Pero el Julio César está en la mañana”, le respondió pese a que el sujeto seguía hablando. “Pero si no quiere conversar para qué viene a hablar conmigo”, le insistía Ugalde dado que el tipo aún insistía en hablar desde la distancia.

“No, esto es libre señor. ¿Esto es suyo? ¿Quiere bailar cueca?”, le preguntó el transeúnte al periodista, mientras se cruzaba en pantalla. “Ya, pero póngase la mascarilla”, insistió el reportero. “No, porque eso es una mentira”, le replicó. “Le pido entonces que mantenga la distancia”, repitió.

Desde el otro lado de la escena alguien le dijo “cabréate, viejo”.