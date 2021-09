Karen Bejarano reveló que sufrió nuevo episodio de depresión: “Lo lloré todo y ahora estoy como agotada”

Karen Bejarano relató esta semana que sufrió un nuevo episodio de depresión, la cual le afecta desde hace varios años.

Fue en una historia de Instagram donde la expanelista de “Buenos días a todos”, de TVN, reflexionó y entregó detalles de su trastorno psicológico, que por mucho tiempo ha combatido.

“Uno se empieza a acordar de cosas tristes y es como tan intensa la cuestión, que uno como que se ciega. Me lo lloré todo y ahora estoy como agotada”, contó la mujer que se hizo conocida en la televisión chilena gracias a su participación en el programa juvenil “Mekano”.

La diaria lucha de Karen Bejarano

“Así es la depre. Uno puede estar bien y de la nada aparecen esos fantasmas que te quitan la sonrisa y te hacen bajar el ánimo al -30″, expuso Bejarano, quien calificó como un “bajón heavy” el que sufrió el pasado lunes.

“Así es esta cuestión, así es este proceso, pero lo bueno es que tengo una contención maravillosa, mi marido me apaña en todo, me ayuda, me da consejo, y nada. Estoy tratando de estar cada día mejor”, señaló la artista, que destacó el rol que ha tenido su marido, Juan Pedro Verdier, en su proceso de constante recuperación.

Para terminar, y ya con varios mensajes de apoyo de sus seguidores en redes sociales, Karen explicó el principal motivo que la lleva a relatar sus momentos de baja anímica.

“Les cuento estas cosas no para llamar la atención ni nada de eso, quiero que quede súper claro. Se los cuento porque creo que mucha gente puede estar pasando exactamente lo mismo y no lo identifica. O también hay gente que siente que solamente le puede estar pasando a ello y la verdad es que no. Somos muchos (…) no hay algo en particular que detone estas bajas de ánimo. Son cosas que empiezan de la nada. Uno puede estar viendo una película y una palabra te cae hondo y fuiste. Lo importante es conversar las cosas. Por eso yo se las converso a ustedes para que entienda este tipo de proceso”, finalizó.