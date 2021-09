Neme contra el Gobierno por desalojo en Plaza Brasil en Iquique: “Si esto fuera en el Parque Bicentenario estaría Galli y el Presidente sacando las carpas ellos mismos”

El reciente fin de semana una marcha contra la migración ilegal en Iquique, prendió las alarmas. La quema de enseres a extranjeros trajo el tema a la polémica y José Antonio Neme se lanzó con todo contra el Gobierno, por el desalojo de Plaza Brasil en la ciudad nortina.

En “Mucho Gusto”, el periodista indicó que “hay gente muriendo de hambre, y hay gente que defiende el régimen de Maduro, que no es ignorante, es mentirosa, lo mismo la gente que defiende al régimen de Pinochet”.

“Si en vez de la Plaza Brasil, estuviéramos hablando del Parque Bicentenario, estaría el mismo subsecretario Galli y el Presidente sacando las carpas ellos mismos del Parque Bicentenario, o del Intercomunal, como esto pasa en regiones, a Santiago le importa un rábano”.

La confesión de Neme

Este martes, a raíz también de la crisis migratoria, indicó: “Uno puede ser de izquierda. Yo soy una persona de izquierda y no tengo ningún problema con reconocerlo. He votado por la centroizquierda siempre, pero no soy un tarado”.

“Uno puede tener perspectivas distintas, pero (pensar que) seis millones de personas, prácticamente la totalidad de la gente que vive en Santiago, ha salido escapando de ese país solamente atraídos por el discurso de Miami, me parece que es ser un estúpido”, precisó.