Pamela Díaz cuestionó a TVN por “Mochileros”: “Todo partió mal”

Pamela Díaz volvió a “Me Late Prime” de TV+ la noche del martes 27 y ahí contó cómo le fue en TVN, con su programa “Mochileros”. TVN sólo emitió cuatro de los doce programas originalmente realizados y el sábado pasado, en lugar de “Mochileros” colocó una serie sobre el cantante Juan Gabriel. Y es por eso que Pamela Díaz le echó gran parte de la culpa a TVN

En “Me Late Prime”, Pamela Díaz dijo que “todo lo que pasó no es mi culpa. Yo creo que todo partió mal (…) Era un programa de entretención, que me llamaba la atención, me servía mucho porque era lo que yo quería mostrar en televisión. Los problemas fueron en que empezaron a ser muy editados (los capítulos) y a mí eso me incomoda, porque yo en general soy otra persona. Muy divertida”, aseguró.

Luego dijo que “sentía que el canal no estaba comprometido. Yo en mis redes sociales todo el día subiendo imágenes”, dijo y enseguida reveló que esto fue algo que molestó a los ejecutivos. “No me imaginé que fuera tanto. Todavía no logro dimensionar qué tanto les molesta a los ejecutivos”, dijo Pamela Díaz sobre ese primer conflicto.

Enseguida añadió que “cuando pasa esto y queda la embarrada y sale en trece portales, porque eso les molesta mucho a mis exejecutivos, pero si tú después quieres que no salga en los portales, por supuesto yo creo que la decisión fue súper errada a la hora de decir ‘no va más’”, dijo. A pesar de ello envió un “beso grande” a los ejecutivos del canal estatal. “Si no me entendieron no es mi culpa, pero yo no les dije nada malo”, dijo.