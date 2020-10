El mercado chileno presenta una amplia oferta en soluciones de gestión empresarial, plataformas con un enfoque en la administración tradicional que mantienen un enfoque de operaciones burocráticas con varios pasos, aprobaciones para lograr registrar un dato y con lo cual logras mantener la información de tu negocio en un solo lugar. Este enfoque genera que las empresas necesiten un área administrativa de varias personas para operar estas plataformas.

También existen softwares que sólo facturan, que sólo cobran o que sólo resuelven un problema en particular de las pymes. Ésta es la principal diferencia con un sistema ERP completamente web pensado y diseñado para las pymes que integra las áreas más importantes de la empresa en un solo lugar.

Más que nunca las pymes deben tener una administración eficiente y el control de su negocio, de forma tal que puedan tomar las mejores decisiones y a tiempo. En este sentido, la revolución digital llegó para quedarse, ya que, con los mismos o menos recursos, se puede incluso aumentar la cantidad de tareas realizadas, con lo que se logra un aumento directo en la productividad, algo muy necesario en estos tiempos.

“Las empresas quiebran por flujo no por rentabilidad, es por esto que Kame ERP controla ambas. Además, las empresas tienen un alto riesgo de morir antes de los primeros tres años”. Esa es la lapidaria afirmación de Manuel Concha M., CEO de Kame ERP (www.kame.cl) experto en administración financiera-contable, que ha visto en sus años de trabajo como muchos negocios comienzan con muchas expectativas y terminan quebrando en poco tiempo, aunque cuenten con productos o servicios rentables. La razón: el desconocimiento del estado real y no estar al tanto de forma regular de lo que ocurre dentro de tu empresa.

¿Kame Erp se adapta al teletrabajo?

–Kame nació completamente web y operable desde el celular, table, iPad, etc. Por lo que para nosotros esto fue muy natural. Actualmente consideramos que las pymes están en un proceso de adaptación y consideramos que el teletrabajo llegó para quedarse total o parcialmente. Si bien depende del rubro de la empresa, así como también del área de la empresa. Por ejemplo: una empresa que comercializa productos de no primera necesidad, si bien, su operación puede haber bajado, de igual forma, su área de administración sigue operando, se deben procesar los sueldos, facturar a los clientes, generar la contabilidad, etc. Por lo tanto, las áreas administrativas independientemente del rubro de empresa necesitan seguir funcionando. Cada vez más se está midiendo la gestión de los equipos por el cumplimiento de objetivos, más que por la cantidad de horas que se trabaja. Pero entendemos la importancia del control. En este proceso softwares como la plataforma que entrega Kame, ofrecen que se pueda tener dicho control.

¿Qué se espera de Kame ERP para el futuro?

–Esperamos seguir apoyando a más pymes, actualmente son más de 2.300 las empresas que controlan su información con Kame desde Arica hasta Punta Arenas, incluso en Isla de Pascua. Nosotros estamos seguros de que si no desarrollamos cosas nuevas nos quedamos en el pasado, algunas de las cosas que hemos desarrollado este año:

Carpeta de importaciones : costea productos importados incorporando los gastos de aduana, almacenaje, seguro, etc.

: costea productos importados incorporando los gastos de aduana, almacenaje, seguro, etc. Flujo de caja : no solo muestra el flujo de caja actual, sino que también, permite ingresar proyecciones.

: no solo muestra el flujo de caja actual, sino que también, permite ingresar proyecciones. API : permite conectar cualquier ecommerce con el ERP.

: permite conectar cualquier ecommerce con el ERP. Vacaciones : lleva el control de las vacaciones de los trabajadores.

: lleva el control de las vacaciones de los trabajadores. Cobranza : puedes llevar la gestión y enviar cartas de cobranza directamente desde el ERP.

: puedes llevar la gestión y enviar cartas de cobranza directamente desde el ERP. Jarvis: es un robot de notificaciones por mail de cuánto te deben los clientes, el balance, el estado de resultado, cuánto tu le debes a los proveedores y el stock crítico de tus productos.

¿Por qué elegir Kame ERP?

Se implementa en dos horas.

Sistema 100% online vinculado con el SII.

Con un click integra compras, ventas, honorarios y genera automáticamente los estados financieros.

Puedes facturar y operar todo Kame con tu celular.

con tu celular. Soporte en línea 24×7.

Todo desde 15 UF + IVA al año.

