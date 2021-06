Mascarillas alegres, onderas, dark y lavables

Las mascarillas ya son algo de nuestro diario vestir. Y como tal, muchas personas e instituciones han optado porque esta prenda represente la personalidad de quien la usa y también de la institución en la que trabaja o representan.

De eso se dieron cuenta hace ya un año Angie Gatica y Caroline Monypenny. Las socias fundaron Mascarillas Alegres, emprendimiento cuyo objetivo seguir la línea de la moda mundial y ponerle estilo a esta prenda que llegó para quedarse por un largo tiempo.

“Se me ocurrió a mi primero, para hacerle a mi marido y a unos amigos. Y al saberse, me empezaron a comprar. Ahí a Caroline le gustó la idea, y como ella es ingeniero comercial, le puso la parte que le faltaba a la empresa y me propuso que agrandáramos el negocio”, cuenta Angie a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Mascarillas a gusto

Pero como hay distintos gusto y estilos, Angie y Caroline no se centraron sólo en un tipo de protección facial de colores tradicionales. Fue así como decidieron crear una submarca que llamaron “Dark by Ma”.

-¿Cuál es la diferencia entre ambas marcas?

-Esta es como la hermana desordenada de la otra. Son de colores más fuertes y con diseños tipo Animal Print, por ejemplo. De vista destacan de inmediato.

Mascarillas con personalidad

Se podría decir que cada una de las marcas representa a una de sus creadoras. “La Caroline es como más de colores tierra, más pasteles y ahí está ‘Mascarillas Alegres’. A mí me gustan de otro estilo, que son las ‘Dark’. Incluso a ella le costó en un principio como aceptar estos modelos, pero ahora le gustan”, explica Angie Gatica.

La calidad es otra cosa que destaca de estos cubrebocas, los que rondan entre los $2.500 y los $3.500. “Son todas con telas anti fluidos. Lo que evita la transmisión del virus. Incluso lo probamos con el soplido hacia el encendedor prendido y este no se apagó”, continúa.

“Muchos nos dicen que con las desechables les daba alergia. Tanto a la piel como por respirar. La diferencia con las nuestras es que son hechas ciento por ciento de algodón de alta calidad, por lo que es como poner una sábana de 144 puntos sobre el rostro”, detalla Gatica a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

XS a XL

Las mascarillas son diseñadas para todas las tallas, por lo que van desde la XS hasta las XL, y se pueden hacer corporativas si así lo desea. “Literalmente tenemos mascarillas para todas las ocasiones. Hemos hecho especiales para matrimonios, como también para programas de televisión como el ‘Buenos Días a Todos’ o el Canal 24 Horas”, agrega.

Más detalles sobre Mascarillas Alegres se pueden encontrar en los Instagram @mascarillasalegres y en @darkbyma.

Te recomendamos

Karin Yanine se define como una emprendedora de toda la vida. Y al hablar de las oportunidades que se ha creado y le han llegado, se emociona. Conoce su historia