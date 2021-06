Chocolate con sabor a emprendimiento

Chocolate, ¡choooocolate! Son muy pocas las personas que pueden resistirse a un trozo de chocolate. Y los que lo hacen son por razones muy específicas como por ejemplo dietas estrictas o una alergia alimentaria severa.

Y fue pensando en esta atracción que provoca el alimento derivado del cacao, que Giovana Gallardo se decidió a emprender. Armó su importadora y trajo desde Ecuador el que ella considera “El Mejor Chocolate” del país de la mitad de mundo.

¿Y por qué Ecuador?, debe ser la pregunta que se hacen. Debido a que este país produce el 63 por ciento del cacao fino de aroma del mundo. “Sus chocolates son mundialmente conocidos, y quien no ha comido un chocolate ecuatoriano se ha perdido de mucho”, asegura Gallardo a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

El primer trozo de chocolate

Giovana y su familia vivían en Ecuador debido al trabajo de su marido. Cuando estaban preparando retorno a Chile, de ella surgió la idea de emprender.

“Quería volver a Chile y tener algún negocio”, comenta. “Y se me vino a la mente de inmediato el chocolate, porque no hay persona a la que no le guste y porque había encontrado una marca muy buena y con características especiales en sus productos”, continúa.

Fue así como hizo los contactos con la empresa Arawi, la que ofrece a través de sus productos “toda la experiencia de consumir un chocolate ciento por ciento orgánico y que además se caracteriza por ser libre de gluten, de soya, de leche y sin trazas”, explica Giovanna.

Giovana sacó sus ahorros y se lanzó a concretar esta idea. Los primeros negocios y reuniones para ofrecer los Chocolates Arawi eran cuando podía viajar a Chile. “Al principio fue difícil. Era cansador, pero le ponía empeño porque quería sacar esto adelante”, destaca.

-¿Tenías experiencia previa en este tipo de negocios?

-Para nada, soy diseñadora, nada que ver con negocios. Sólo tenía ganas de hacerlo, de emprender y tener algo, y me tiré a la piscina.

Chocolate sano

Arawi actualmente se encuentra en Canadá, Suiza, China, EE. UU., Italia, Bélgica, España y Chile.

Todos sus productos cuentan con certificación USDA Organic por Quality Certification Services, que significa alimentos de alto contenido de nutrientes y bajo contenido de calorías. Esta característica hace que los productos Arawi puedan ser clasificados como alimentos de origen ciento por ciento natural, con un gran porcentaje de elementos nutritivos y saludables.

“Estas cualidades fueron las que me convencieron para importarlos a Chile. Y ha resultado muy bien. La gente los ha conocido, probado y les gustan. De eso ya cuatro años”, asegura la feliz emprendedora.

-¿Cómo ha sido el sistema de ventas?

-Las primeras ventas las hice a mayoristas. Ahora también estoy por internet en www.arawichocolate.cl y el Instagram @arawicacaochile.

Los chocolates van desde 60 hasta ciento por ciento cacao y se encuentran en diferentes formatos: barras, chips, monedas y nibs y en sabores como jengibre, naranja, menta y canela, así como también, sin sabor.

Se pueden consumir solos como también usarlos para recetas como muffins, queques, chocolate caliente u otra preparación.

Y desea más sabor

El espíritu emprendedor de Giovana la lleva a no detenerse. Intentar otras cosas.

Dentro de los próximos meses tiene pensado lanzar el Emporio del Cacao. “Ya está casi listo el poder traer otra marca desde Ecuador: Cacao Perla. Es un producto muy bueno, con características similares a los chocolates y que además sus productos traen envoltorios sustentables”, relata.

-¿Cómo te ha dejado el espíritu este impulso emprendedor?

-Muy bien, feliz. Me he desarrollado en espacios que nunca creí que abordaría. He aprendido mucho y eso me tiene muy contenta y orgullosa.

