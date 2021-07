Hábitos de producción y libertad, siempre juntos

Libertad. Un concepto que se repite mucho entre los emprendedores. La libertad de manejar mis tiempos, la libertad de trabajar en lo que me gusta y cómo me gusta, la libertad que me da ser mi propio jefe y así un largo etcétera que también termina con la libertad de levantarme cuando quiero.

Pero esta anhelada condición que muchos sueñan en esos cinco minutos antes de levantarse para ir a trabajar, también puede ser un peligro sin la existencia de otra palabra y actitud tan importante como la libertad. Se trata de los hábitos.

Hábitos de producción

Sin hábitos de producción, sin hábitos de vida, la libertad puede convertirse en nuestro peor enemigo al momento de emprender. Y sin sonar exagerados, también en nuestra vida diaria.

Muchos de nuestros problemas de vida, sociales y laborales están basados en una falta de hábitos que encausen nuestra libertad.

En esta edición del Zoom Tiempo de Emprendedores, el periodista Cristián Méndez de la Fuente conversó con la coaching ejecutiva Viviana Carvajal Jorquera sobre esta sociedad entre hábitos de producción y libertad. También se ahondó en cómo la libertad en solitario puede ser una muy mala consejera y de como el miedo, un tercer elemento al emprender, puede ser un elemento innovador para alcanzar metas.

Dale Play a esta conversación.

