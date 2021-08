Consejos para emprender con ganas, pero poca plata

Consejos para emprender siempre se van a necesitar, especialmente de quien ya ha hecho el camino. Especialmente cuando el 2020 y lo que va del 2021 van a pasar a las estadísticas como el período en que más emprendimientos se formaron.

Por una parte, el desempleo y por otra la incertidumbre que aún se siente en el ambiente, están empujando a la gente a atreverse. Atreverse a emprender para tener otra fuente de ingreso o remplazar la que perdieron.

Consejos para emprender

Sin embargo, muchos de esos nuevos negocios quedan en el camino al no saber cómo comenzar cuando el capital es pequeño o simplemente no existe. Y luego viene el cómo mantenerlo vivo. Esos consejos para emprender daremos en esta nota.

Esfuerzo Pyme y Publimetro hablaron con Diego Vergara, creador de Protegemostuauto.com, BlackGPS y el curso para emprendedores llamado Acelera, para que contara en primera persona como partió emprendimiento con bajo presupuesto.

Para emprender, asegura Diego “la magia no está en vender una idea. La magia está en resolver un problema“.

“Comencé con $100.000 “prestados” de la línea de crédito de la tarjeta estudiante que había sacado en la universidad, la cual la dejé al segundo año”, recuerda al inicio de la conversación.

– ¿Cómo partiste en los negocios? ¿Tenías experiencias antes de emprender?

– Sin saber ni siquiera qué era una empresa ni que tenía que sacar un Rut aparte como sociedad, comencé con muchas ganas y con la meta muy clara: convertirme en empresario y que debía generar empleos para ayudar a más gente.

Resolver el problema

– ¿Qué aprendiste de esas ganas?

-Que la magia no está en vender una idea. La magia está en resolver un problema. Lo mismo debes hacer tú. Descubre el problema que resuelves y sal a ofrecer por todos lados: redes sociales, por teléfono, presencial, cómo solucionas el problema que descubriste.

– ¿Y cómo debe ser esa oferta?

– ¿Vendes un antigrasa potente para cocinas? Sal para mostrarlo a cada restaurante cómo desengrasa tu producto. Anda con la muestra, si les gusta y te hacen un pedido, ahí recién invierte.

¿Qué éxito buscas?

– ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tuviste cierto éxito en este ámbito?

-Si definimos “éxito” como el estar “tranquilo” financieramente, fue después de 8 años de haber comenzado con la empresa formalmente que lo logré.

– ¿De qué otra forma defines “éxito”?

– Para mí el éxito es vivir haciendo lo que te apasiona y sentir esa energía infinita todas las mañanas para salir a buscar tu sueño. Esto lo sentí desde el día uno que comencé con las ventas.

-Hoy en día mucha gente está pensando en emprender. Dada tu experiencia, ¿recomiendas hacerlo?

-Es importante comenzar y estar en un proyecto en el que te sientas cómodo. Sacar las primeras ventas no es difícil, pero para llevar una empresa por más de una década y tener la energía y las ganas para seguir empujando como el día uno, debes hacer lo que te gusta o por lo menos algo que no odies.

– ¿Y qué consejo das?

-Mi consejo es: no esperes encontrar ese trabajo o producto perfecto para desarrollarte. Sólo arranca ahora mismo en la industria o sector que te identifiques y que te sientas como un usuario. Si no tomas café, ¡no vendas café!

Consejo capital

– ¿Con cuánto capital se podría partir? ¿Hay un mínimo recomendado?

–El mínimo para comenzar es el valor del producto que quieras vender ya que debes comprar algo para luego venderlo. Yo muchas veces iba con la muestra de un producto y el cliente me pedía 100 unidades. En ese entonces los avances en efectivo de las tarjetas de las casas comerciales fueron mi banco. Me ayudaron mucho a salir adelante, pero hay que hacerlo con cuidado y responsabilidad.

– ¿Y los que no tienen capital?

–Hacer dinero es lograr comprar algo en $100 y venderlo en $200. Simple. Emprender sin capital es salir a vender una muestra de tu producto o servicio sin tener el stock necesario para cumplir con la entrega. Hasta hoy día, después de 10 años, salgo a vender proyectos grandes en donde no tengo el equipamiento y recién invierto con una orden de compra.

– ¿Pero eso no es blofear?

– No. Lo más importante es que en el momento de la venta seas sincero y conservador con los tiempos de entrega de tu producto o servicio para que no quedes mal. Recuerda que está tu marca personal y tu empresa en juego si ofreces algo que después no cumples.

Hay que tener hambre

-Mucha gente se siente intimidada por el mundo de los negocios.

-Cuando tienes un Dicom millonario y te quedan 10 días de plata para seguir sobreviviendo, te darás cuenta cómo sale a flote el “hambre de salir adelante”.

-Muchos a pesar del hambre son cautelosos

-Lo que veo en la gente es que no quiere salir de la zona de comodidad. Se intimidan por salir a buscarla y esperan hasta el último día para “justificarse” y decir: “Mmmm, sabía que no debía dedicarme a esto… mi familia y amigos me lo dijeron”.

– ¿A qué te refieres con salir a “buscarla”?

-Y cuando digo salir a buscarla, no hablo de salir a hacer tarjetas de presentación, arrendar oficinas o hacer una empresa. Hablo de salir a buscar ventas, clientes reales. Así sobreviven las empresas. La forma de superar esto es ser consciente que nos vamos a morir y que este juego llamado vida se va a terminar un día. Cuando somos conscientes que no hay tiempo que perder empezamos a actuar.

Cinco consejos para emprender

1.- Compra muestras del producto y sal a vender con la muestra. Si es servicio, prepara una buena presentación y sal a vender.

2.- No arriendes oficina hasta que sea “realmente necesario”. Hoy con la pandemia nos dimos cuenta de que podemos trabajar de manera remota.

3.- Lo que ganes, reinviértelo en más mercadería y en marketing para darte a conocer.

4.- Transfórmate en el mejor vendedor de la industria. Toma la venta como un entrenamiento para llegar a ser empresario. Empresa que no vende, no existe. No puedes dejar en manos de un tercero lo más importante de tu negocio.

5.- Nunca, pero nunca, hagas un negocio o un trato que perjudique a alguien de las partes involucradas. Haz buenos negocios, buenas relaciones y te irá bien en la vida.

