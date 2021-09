Carne a la parrilla, Mr. Corte da sus sugerencias

Carne para la parrilla. Desde que hay mayor libertad para hacer juntas con amigos y más ahora que se acercan las Fiestas Patrias, es un producto muy buscado. Y ojalá no sea el típico corte de supermercado, algo especial para parrillar.

Mr. Corte (@mr_corte_carnes en Instagram) se asegurará de que no falte nada en su parrilla ni en su paladar. Y tiene un emprendimiento hermano que también tiene sus productos para tan importante momento gastronómico y fraternal: Mr. Fish (@mr_fish_y_mariscos en Instagram).

Carne a la parrilla

Tanto Mr. Corte y Mr. Fish comenzaron sus operaciones apenas se inició la pandemia en Chile. El primero, está dedicado a la carne; y el otro, a los pescados y mariscos. Ambos son emprendimientos de Marcela Araya y Juan Pablo Carmona.

“A mi señora la despidieron de su trabajo y decidimos empezar de una. Yo algo había empezado con Mr. Corte, a medio tiempo. Pero ahora, estoy enfocado por completo. Mucho más centrado en el servicio y en el reparto a domicilio”, comenta orgulloso Carmona a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

– ¿Cómo te adentras en el mundo de la carne?

-Mi suegro tiene una carnicería hace 25 años en Puente Alto. Así que algo conozco del negocio. A diferencia de mi suegro, yo decidí a trabajar con cortes como el tomahawk, el entrecot, filete, entre otros. Quería darle color. La gente antes ponía un abastero y un huachalomo. Ahora prefieren poner en la parrilla un solo corte más pituco junto a unas longanizas más elaboradas.

– ¿Cortes más exclusivos?

-No necesariamente. También ofrecemos productos que no hay en el supermercado y que son delicias. Como la lengua, interiores, patitas y manitos de chancho, guatitas. Hay muchos clientes que piden mucho de esos productos.

– ¿En qué se diferencia tu servicio?

–Nuestro lema es que el cliente manda. Nos piden muchas indicaciones para los cortes que nos encargan. Si nos piden un lomo liso con poca grasa, nosotros se lo entregamos como ellos requieren. En los supermercados uno acata los pedazos que están disponibles no más y ya al vacío. A mí me piden como quieren los cortes y luego yo mismo los sello al vacío.

Cuando piden a Mr. Corte, el cliente pide y así se hace el corte.

– ¿Hay mucha exigencia de tus clientes?

-Por ejemplo, me piden varios bistecs de lomo. Yo los separo. Porque uno sabe, como dueño de casa, que el cliente no se comerá todo de una. En los supermercados te ponen todo en una misma bolsa y uno lo congela sin pensarlo. Después, uno está obligado a cocinar todo a tirar toda la carne a la parrilla o al sartén, porque no puede volver a congelar. Si el cliente pide un filete repartido en medallones, se lo preparo así. Así funcionamos porque así tiene que ser.

Carne de calidad, ante todo

Trabajar con carnes, pescados y mariscos no es un tema sencillo. Mantener la calidad de los productos y la durabilidad de estos implicó para Juan Pablo y Marcela, invertir en equipamiento para contar con altos estándares de calidad.

Calidad y buenos cortes, es la oferta de Mr. Corte.

“Empecé con una máquina para sellar al vacío bien chica, luego invertí en una más profesional. También contamos con congeladores para los mariscos porque la cadena de frío es fundamental para estos productos. Además, contamos con pesas bien calibradas”, asegura Juan Pablo.

El 18 con carne a la parrilla

Carmona afirma que adquirir buenos productos nacionales para Mr. Corte, los últimos meses, se ha puesto algo cuesta arriba. La inflación pega directamente en emprendimientos dedicados al mundo de la carne y de los asados. “Hemos invertido mucho, pero los precios siguen al alza”, confirma.

– ¿Los clientes te alegan por las alzas de precios?

– Asumo que quizás mi carne puede ser un poco más cara que la del supermercado, pero ojo que la que venden ahí, en general, es paraguaya y la calidad es bajísima. Yo, por un poco más, te limpio el producto, luego lo peso y lo sello al vacío. Además, que la carne que tengo yo no cuenta con preservantes y es de origen nacional tipo V.

Con las medidas más relajadas, los asados han proliferado y para el 18 se espera que aún más.

– ¿Cuál ha sido el sustento principal de Mr. Corte?

-Desde que partimos contamos con clientes muy leales que hacen sus pedidos para el mes completo, y eso es muy bueno. Han estado ahí desde que empezamos. Ahora hay que aprovechar las Fiestas Patrias con carne para la parrilla. Este año queremos repetir lo bien que nos fue en el “18” pasado porque nos fue muy bien. Estén atentos a nuestras redes que tendremos packs especiales.

Mr. Fish a la parrilla

Al partir con Mr. Corte, tanto Juan Pablo como Marcela, asumieron el desafío en paralelo de hacer un negocio similar pero enfocado en pescados y mariscos. “Mi señora está a cargo”, precisa sobre Mr. Fish.

“Ofrecemos merluza, reineta, atún, merluza austral, ostiones, camarones, machas, salmón, entre otros productos y todo congelado”, especifica.

– ¿Cómo proyectas estos dos emprendimientos?

–Me gustaría poner un local. Pero también la idea es seguir con el delivery, especialmente, porque hay gente de tercera edad que le cuesta salir y encontrar estos productos. Tenemos muchos clientes de la tercera edad y que son muy leales.

Dato para emprendedores

Fondos para emprendedores. Esa es una de las necesidades principales para quienes desean mantener vivo su negocio o buscan la manera de llevar a cabo una idea.

