Podcast: Colemono y consejos para emprender bien

Colemono hecho con una receta secreta, es el nuevo emprendimiento de Paola Astudillo. Y decimos nuevo, porque ella ha emprendido desde completando lista de útiles escolares para sus vecinos hasta joyas adornadas por suculentas.

“El emprendimiento ha sido muy importante en mi vida”, asegura en el inicio de la conversación en Tiempo de Emprendedores.

“He estado bien gracias a mi faceta de emprendedora y otras muy mal. Pero siempre ahí, que es lo que importa”, afirma en el podcast de Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Durante la conversación con el periodista Cristián Méndez de la Fuente, Paola va desarrollando cómo han sido sus experiencias de emprendimiento a la vez que se pregunta la razón por la que sigue en esto.

“Es una receta que me dio mi suegra. Me costó 15 años que me contara todos los secretos, ya que era una receta de su mamá. Una vez que logramos la preparación, y luego de su autorización, comenzamos con las mezclas y llegamos a un colemono que la gente ha preferido mucho y nos pide todo el año”, cuenta Paola en Tiempo de Emprendedores.

Colemono la gran apuesta

“Realmente no me lo explico, ni mi familia. No sé por qué continúo. Es, creo yo, porque necesito hacer algo. Crear algo. Intentarlo. Si resulta, bien; si no resulta, descanso un poco y voy de nuevo. Por suerte tengo un núcleo que me apaña”, comenta entre risas.

Es ahí donde mira el envase de madera que contiene su nuevo emprendimiento, el colemono @elsecretodelanonna. “Ahora sí”, exclama. “Vamos con todo”, asegura.

Dale play a este podcast, y escucha de la historia de Paola. De sus buenos momentos como emprendedora, de los malos. De lo que aprendió y de lo que aconseja hacer y no hacer.

