Web ayuda a profesionales mayores de 50 a buscar pega

A los profesionales mayores de 50 cada vez se les hace más difícil conseguir trabajo. No es un tema de falta de capacidad o adaptación a las nuevas tecnologías. Es por un concepto añoso que la juventud se acaba a los 40 y que de ahí en adelante son profesionales caros y mañosos.

Un emprendimiento busca revertir ese concepto. Se trata de Senior Talent, idea de María Elena de la Sotta, quien hace 17 años se dedica a la búsqueda de profesionales para diversas organizaciones.

“A través de mi trayectoria me he dado cuenta de lo poco abierto que está el mercado laboral para profesionales de más de 50 años. Generalmente, los requerimientos de perfiles (ofertas laborales) llegan hasta los 40 años. He visto como hay gente de más de 50 que comienza a sentirse invisible para el mercado laboral”, comenta a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

– ¿En qué sentido?

-Los afecta en varios ámbitos. En la calidad de sus entrevistas, en su confianza y en lo familiar. Es notable cómo se van deteriorando sus redes de apoyo en la búsqueda de trabajo, como también, su autoestima, en su credibilidad y en su potencial.

“Como Senior Talent tenemos que crear una demanda de profesionales seniors. Para eso debemos darnos una vuelta más larga para comunicar y sensibilizar especialmente a quienes dan trabajo”, comenta María Elena de la Sotta.

– ¿Por qué crees tú que existe esta discriminación?

–Existen prejuicios respecto a la no digitalización, a que son caros, que son inflexibles y que ya no tienen energías. Sin embargo, hay estudios de Senior Lab de la Universidad Católica, que señalan que aquello no es tan así. Las empresas hoy en día tienen conocimiento para efectuar nivelaciones digitales, y eso cada vez va a tener que ser más.

Profesionales mayores de 50

Bajo a ese diagnóstico, de la Sotta, se puso como objetivo de crear algo para que las empresas pongan ojo en estos profesionales.

Junto a dos socios decidió fundar un emprendimiento gracias a un capital semilla de Corfo que se adjudicaron. “La idea, crear un portal en que se junte una comunidad de profesionales de arriba de los 50 años y generarles una vitrina“, agrega.

“Congregamos empresas grandes, medianas y pequeñas que se interesen en contratar a estos profesionales ya sea por un tema de sostenibilidad o de responsabilidad social. Para las Pymes es especialmente atractivo porque, en general, no pueden acceder a estos talentos en formato de jornada completa. Pero sí pueden contar con ellos en formatos flexibles como, por ejemplo, en medias jornadas, en asesorías, consultorías, etc.”, explica María Elena.

Existe una creencia añosa que los profesionales sobre los 50 son caros, no pueden adaptarse a los cambios tecnológicos, son mañosos y no dispuestos al sacrificio.

Dos meses

Senior Talent funciona hace ya dos meses. “Estamos contentos porque ya se han enrolado 300 profesionales y hemos tenidos ya dos match. Me refiero a que son dos contrataciones de profesionales en formato flexible”, comenta María Elena a Esfuerzo Pyme.

– ¿Match?

-En Senior Talent se enrolan profesionales y empresas que publican sus requerimientos. Entonces, la empresa escogerá al profesional que reúna dichos requerimientos, a eso le llamamos match. Todo este registro es gratis.

– ¿Cómo ha sido la experiencia de los seleccionados?

-En ambos casos, están muy contentos porque sienten apoyados por nosotros y han vuelto a tener expectativas en ellos mismos. No sólo nos quedamos con que hagan match también hacemos seguimiento respecto a cómo ha sido la experiencia. Es fundamental saber cómo funciona más allá de la plataforma.

– ¿Cómo Senior Talent rentabiliza su modelo de negocio?

-La plataforma es gratis para enrolarse tanto para personas como para empresas. Es gratis publicar los requerimientos, y en la medida, que las empresas lleguen a acuerdos con el profesional, nosotros cobramos un fee (tarifa fija). Le cobramos a la empresa esa tarifa.

Falta de consciencia

La directora ejecutiva de Senior Talent, revela que creía que existía un alto grado de consciencia respecto a la necesidad que busca cubrir con su plataforma, pero no resultó ser tan así. “Como Senior Talent tenemos que crear una demanda de profesionales seniors. Para eso debemos darnos una vuelta más larga para comunicar y sensibilizar especialmente a quienes dan trabajo”.

– ¿Dónde crees que falta posicionar esta problemática?

-En muchos lados. En las Cámaras, organizaciones, empresas públicas y privadas. Hay responsabilidad de las organizaciones públicas y del Gobierno. Ellos deben poner el elefante sobre la mesa y exigir obligaciones. Hay países, en que se obligan a cumplir un indicador de contratación de profesionales senior, profesionales mayores de 50. Hoy, el tema está abierto.

– ¿Existen obligaciones similares en Chile?

-No, no existen. Sería bueno que hubiese, pero sería bueno también que no se llegase a normar porque debería primar la consciencia común. Las empresas deberían dar un paso grande por sí mismas y las empresas más chicas verlo como una oportunidad. Hay que crear demanda sin tener que crear una ley.

