Rodamientos, chanchos y un "engañao": los cinco escándalos sexuales que solamente podrían haber pasado en Chile

Chile es tierra fértil para cosas extrañas. Es país de virales, de muñecos disfrazados de guardia y de una mujer amenazada por las "Mojojojo y las Calila". Pero siempre pueden pasar cosas extrañas, es cosa de preguntarles a los habitantes de Freire nomás. Por lo mismo, recordamos cinco escándalos sexuales que solamente podrían haber pasado en algún punto de esta larga y angosta faja de tierra.

¡Se fue al chancho!

Esto debieron pensar los vecinos de Freire en la Región de La Araucanía luego que un hombre fuera encontrado muerto en un corral de cerdos en una feria ganadera local.

Lo extraño es que la persona que lo halló vio una imagen que nadie quisiera observar. El sujeto estaba tendido en el suelo con los pantalones abajo, la polera sobre su guata y con los brazos abiertos.

¿Por qué estaba así? Porque había adelantado el 18 teniendo un ¡Viva Chile! con los pobres chanchos. Y de acuerdo a la Radio Lago Villarrica, el hombre identificado con las iniciales G.C.S. ya tenía historial con actos de este tipo.

"Le hizo el amor a un rodamiento"

Ese titular del diario La Cuarta causó estragos el 6 de marzo de 1998. En él se detallaba la historia de como un hombre debió ser socorrido por no poder controlar sus impulsos con una tuerca.

La mítica portada de La Cuarta

Posteriormente, varios imitadores han intentado lo mismo. El 2015 por ejemplo en Papudo pasó un caso similar, el cual también fue relatado por el mismo matutino. En la nota, se indica que el sujeto "habría fantaseado con un robot sexual de última generación, pero dado sus recursos limitados sólo pudo conseguir una tuerca de 45 milímetros de diámetro que, gracias a su gran imaginación, se transformó en la mujer de sus sueños".

Cosas de circo

"Cinco años a trapecista que se chifló a payaso". Así contó nuevamente La Cuarta sobre un caso que queda absolutamente clarificado en el título. Ambos trabajadores de un circo veían el Festival de Viña del Mar mientras tomaban algo para capear la sed, cuando las copas de más llevó las cosas a otro nivel, cometiendo el "águila humana" el crimen.

"El condenado aprovechó que el payaso de 22 años estaba con la nariz roja de verdad, descerebrado por el copete, para arrastrarlo hasta debajito de una rampa de camión. Allí, en lo oscurito, le sacó los pantalones verdes, la camisa roja, le dio vuelta la peluca y buenas noches los pastores. Después de que le rompieron el sello de garantía, fue el propio payaso quien caminó despacito a denunciar la violación a Carabineros", indicó el artículo.

Patadas en Iquique

Se fueron a patadas. Así terminó un encuentro sexual entre dos indigentes que no hallaron nada mejor que consumar el acto en una plaza de Iquique, a plena vista de toda la gente que circulaba por el sector, menores incluidos. "Nadie piensa en los niños", pensó un taxista que los increpó, retirando la frazada que los cubría.

Sin embargo, la pareja hizo caso omiso, por lo cual otro hombre los retó. "Ya, raspa de acá", señaló. Pero la amenaza no quedó allí, ya que prácticamente a patadas los sacaron del lugar.

"Dañó mi honra, cómo hombre que soy"

""Te pago doscientas cien lucas lo que tu querai te pago". Y ahí yo le eché unas elevás: "qué te creí, tal por cual" y ya ahí unos palabrazos y me empezó a decir cosas que a mi no me interesaban". Muchas personas son capaces de recitar de memoria esas palabras. El caso del hombre que fue llevado "engañao pa" Chillán" es ya parte de la cultura popular chilena.

Sin embargo, no todos recuerdan que el caso se trata de una denuncia por acoso sexual de un hombre que habría sido embaucado por una autoridad comunal para tener intimidad en el ya mítico motel Nevada. La acusación finalmente terminó convertida en la "mejor cuña de la historia de la televisión". Así tal cual.