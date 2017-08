Pokémon Go: las últimas horas para capturar a los Legendarios

Se acaba agosto y con el la aparición de Lugia, Articuno, Zapdos y Moltres, las tres aves legendarias en el juego de realidad aumentada, Pokémon Go.

Por eso los entrenadores que aún no lograron capturarlos en los raids, les quedan un par de horas para obtenerlos.

“Pokémon legendario Articuno, Zapdos, Moltres y Lugia han sido vistos en Batallas de Raids en todo el mundo hasta el 31 de agosto!” publicaba el pasado 14 de agosto la cuenta oficial de Twitter del juego, advirtiendo que la aparición de los legendarios era por un tiempo limitado.

Legendary Pokémon Articuno, Zapdos, Moltres, and Lugia have been spotted in Raid Battles around the world until August 31! pic.twitter.com/7RJFlKLoJZ

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 14, 2017