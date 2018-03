Usó una de las famosas Mobike para ir al trabajo pero lo que pasó después se transformó en la mejor anécdota con estas bicicletas

Desde que el domingo el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín compartió su indignación por el acto de vandalismo que cometieron tres jóvenes al lanzar una de las nuevas bicicletas Mobike al río Mapocho, varias historias han aparecido en las redes acerca de lo poco que se ha entendido acerca de cómo funciona el servicio.

Incluso la misma autoridad, a través de su cuenta de Twitter ha manifestado que parece necesario educar a la gente acerca del nuevo servicio público, pensado para dar una transporte limpio a los santiaguinos.

Pero la experiencia compartida por el usuario de la red social del pajarito @gusoto tal vez se la más inusual.

“Me vine en @MobikeCL a la pega. El guardia me retó por dejar mi bici afuera; le dije que era un servicio. Llegó paz ciudadana a preguntar por la bicicleta. El guardia vino nuevamente a preguntarme. Ahí están los 3 al lado de la bici para que no se la roben”, escribió en su cuenta.

— Gustavo Soto Miño 🚀 (@gusoto) March 12, 2018