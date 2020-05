El "Estúpido y Sensual Spiderman" le cierra la puerta a los alcaldes: "Si me piden una foto, después dirán que me vendí"

El popular personaje "Estúpido y Sensual Spiderman" decidió no vincularse más con alcaldes en sus acciones de ayuda en medio de la crisis por el covid-19.

Después de la controvertida y criticada aparición en un video con la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, el bailarín decidió cerrarle la puerta a los jefes municipales.

Así lo explicó en Instagram. "Me llamó una municipalidad para apoyarme en mi ayuda a la gente en situación de calle. Les tuve que decir que no, porque si el alcalde me pide una foto, después dirán que me vendí", sostuvo.

Además, "Estúpido y Sensual Spiderman" hizo un enfático llamado. "A todos los que critican, espero estén haciendo algo por la gente de la calle y no se queden criticando por redes a los que sí lo hacen", manifestó.