Telegram: así puedes saber si alguien te tiene bloqueado

Telegram es una app que como otras similares, permite a sus usuarios poder bloquear contactos.

Cuando una persona decide bloquearte, la aplicación de mensajería no lo notifica, por lo que es imposible darse cuanta de inmediato.

La única forma es que se haga en medio de una conversación, y de manera repentina, pero de otra manera no hay forma no es posible. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que alguien me ha bloqueado en Telegram?

Señales para saber que alguien te bloqueó en Telegram

Aunque la plataforma no informe que alguien te ha bloqueado, ni muestre una descripción en el perfil del usuario que diga que no quiere hablar contigo, hay ciertas señales que te pueden ayudar a saber si has sido bloqueado.

Fotos de perfil

Quizás la principal señal es cuando notas que las fotos del usuario dejaron de aparecer en el perfil.

Si ves que de pronto ya no aparecen y pasan los días y continúa así, seguramente te han bloqueado.

Estado de conexión

Su estado de conexión es otra señal. Si una persona que ha bloqueado, lo que aparece en su estado de conexión es el siguiente mensaje: "última vez hace mucho tiempo".

Este es el mensaje que aparece cuando un usuario lleva tiempo sin conectarse, puede ser un mes o más tiempo.

Pero si estuviste en contacto recientemente con el usuario y ahora sale ese mensaje, seguramente te ha bloqueado.

No le llegan los mensajes

Otra de las tantas señales que deja en evidente que seguro te han bloqueado es cuando envías un mensaje y nunca le llegan.

Si ves que pasan los días y las dos líneas siguen sin aparecer, es probable que te hayan bloqueado.

Nota: Es importante destacar que las dos líneas que se ven junto a los mensajes en Telegram no tiene relación con la recepción del mismo, sino con su lectura (quiere decir que la otra persona abrió el chat y visualizó el mensaje en pantalla).