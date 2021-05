Podcast: otra forma para fomentar la lectura

Esta semana en nuestros miércoles de recomendaciones, la librera y mediadora de lectura, Catalina Pulgar, nos habla sobre Podcast literarios, donde la experiencia multimedial nos lleva a disfrutar de los libros de forma diferente.

Podcast para lectores

Como librera he aprendido muchas cosas importantes en el oficio de mediar lecturas, pero creo que lo más destaco es que el proceso de leer tiene infinitas posibilidades cuando se expande desde el espacio personal hacia el colectivo. Por eso, lo que más aprecio de la literatura es la posibilidad de compartirla con los demás.

Los espacios para el fomento lector han tenido que adaptarse a las nuevas formas de vivir que nos ha traído la emergencia sanitaria por Covid 19. En este sentido, la tecnología en las comunicaciones nos entrega herramientas muy valiosas para desarrollar instancias de intercambio de experiencias. Hoy destacamos algunos de mis podcasts favoritos para lectores, una alternativa para potenciar y acercar la literatura a todos los rincones.

Lectura complementaria

@lectura.complementaria

Conducen:

Victoria Parra

Es periodista, productora y activista feminista, le gusta leer libros escritos por mujeres, principalmente escritoras latinoamericanas.

Gerardo Jara

Es librero y mediador lector. Le gusta leer poesía, literatura contemporánea y ensayos.

Lectura Complementaria nace hace un par de semanas con la idea de continuar un proyecto anterior llamado Libros No Obligatorios del que me declaro viuda. Victoria y Gerardo son dos amigos a los que les gusta conversar sobre lo que van leyendo y sintiendo a través de las lecturas. El podcast es un espacio donde hacen lo mismo, pero ahora con un micrófono. La idea general del programa es que quienes escuchen se sientan partícipes de una conversación relajada, cercana, para que puedan desde ahí llegar a distintos tipos de libros bajo una idea que se va armando capítulo a capítulo. No se trata solo de recomendar libros, sino que además articular las emociones y pensamientos que nos guían como lectores.

El episodio favorito de Victoria y Gerardo es el número 4: La lengua política. En esta oportunidad discuten sobre cómo se puede construir un mensaje político desde la poesía. Las obras que se analizan son: Entrenar la lengua de Lucylle Clifton, Polvo de huesos que es una antología de la gran Rosabetty Muñoz y El sueño de una lengua común de Adrienne Rich, uno de los últimos poemarios que he leído y que recomiendo a ojos cerrados, es una belleza de una fuerza difícil de poner en palabras.

Big Sur Radio

@bigsurradio

Conduce:

Rocío Abarzúa

Es Jefa de comunicación en Big Sur y le gusta alternar géneros de lectura según su estado de ánimo, pero actualmente se divide entre ensayo, ficción y poesía.

Big Sur Radio nace como una idea a partir de la premisa de que los libreros pasan mucho tiempo en sus puestos de trabajo, por lo que generar contenido para escuchar en esas horas traería muchos beneficios para desarrollar el oficio.

A partir de este punto Rocío Abarzúa desde Chile une fuerzas con la escritora Tamara Grosso quien es encargada de las comunicaciones de Big Sur en Argentina y comienzan así a liderar el proyecto del podcast desde la producción en adelante.

Producto de la pandemia la puesta en marcha tuvo una pausa involuntaria, tal como pasó con tantos otros proyectos en torno a la cultura. Sin embargo, al par de meses se dieron cuenta de que era el momento preciso para lanzar el podcast. Sin mayores herramientas profesionales como micrófonos de estudio, decidieron arriesgarse y comenzar con el primer capítulo en mayo de 2020, con la idea de acompañarse a la distancia en el peor momento de encierro producto de la pandemia.

Big Sur distribuye libros tanto en Chile como en Argentina, por eso La radio es transversal y se produce desde ambos países. Los programas que estructuran Big Sur radio son 4: Novedades, donde se conversa acerca de los títulos nuevos que mes a mes van distribuyendo en librerías chilenas y argentinas; las Lecturas, donde autores o los mismos miembros del equipo Big Sur leen fragmentos de libros; las Entrevistas, donde conversan con autores o editores; y finalmente las Recomendaciones, un espacio donde un integrante del equipo de trabajo hace una selección de libros en torno a un tema en particular y la recomienda a los lectores.

En lo personal, me gusta mucho este proyecto de radio liderado por mujeres de la literatura, porque es un espacio donde se concreta todo el contenido que genera Big Sur al trabajar codo a codo con diferentes personas involucradas en la cadena del libro, desde las editoriales hasta los libreros. El objetivo de Big Sur radio es acercar lecturas y generar un espacio de compañía a la distancia vía podcast.

El episodio favorito de Rocío es una recomendación sobre Diarios y memorias a cargo de Diego Alfaro, escritor, librero y vendedor de Big Sur.

Podcast Los Libros de la Mujer Rota

@loslibrosdelamujerrota

Conducen:

Claudia Guada

Es estudiante de Letras Hispánicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, le gusta leer poesía y narrativa latinoamericana.

Benjamín Cortés

Es estudiante de Periodismo en la Universidad de Chile, le gusta leer literatura Queer y al igual que Claudia prefiere la narrativa latinoamericana.

Ambos cursan sus prácticas profesionales en la editorial Los Libros de la Mujer Rota.

El proyecto recién salido del horno nace desde el amor que tanto Claudia como Benjamín tienen hacia los podcast y por una necesidad de diversificar los contenidos de la editorial y crear un espacio comunitario para hablar de la literatura contemporánea más allá del formato escrito tradicional. El podcast de Los Libros de la Mujer Rota es, en primera instancia, una conversación entre amigos sobre los trabajos de la editorial, pero busca eventualmente expandir sus horizontes a otras líneas editoriales.

El programa lleva recién dos episodios, pero desde ya puedo decir que me gusta el tono distendido y actual que le aporta la conducción de ambos como equipo, donde intentan promover el amor a la lectura y dar un espacio a los autores y a sus libros. A futuro no descartan involucrar también a oyentes y lectores, para ampliar el espacio de conversación.

