Google Chrome: tres trucos para que el navegador funcione más rápido

Google Chrome es el número 1 en navegadores en todo el mundo y la razón es muy sencilla: la plataforma cuenta con una amplia variedad de herramientas que ayudan al usuario a tener una mejor experiencia, donde resalta su sincronización con otros productos de Google.

Aunque Chrome sea un navegador muy completo, este también puede llegar a presentar ciertos problemas como cualquier otro, uno de los más conocidos es su velocidad en ciertos momentos.

Si utilizas el navegador desarrollado por Google seguramente has notado que este se pone lento con el paso del tiempo, ya que la velocidad se ve afectada cuando llevamos un largo periodo usando su producto Chrome, y esto se debe a algunos factores que ya hemos abordado en otros artículos.

En este caso queremos enseñarte tres sencillos trucos que te pueden ayudar a incrementar la velocidad de Chrome cuando esté funcionando lento.

Elimina las extensiones que no uses en Google Chrome

Es importante que revises las extensiones que tengas instaladas y cuáles son las que no utilizas. Se recomienda borrar la que no uses ya que eso te ayudará a liberar espacio.

Hay que recordar que estas herramientas que instalamos en nuestro navegador tiene un peso de memoria, así que lo mejor es desinstalar las que no son importantes.

Instala la extensión The Great Discarder

Otra cosa que puedes hacer es instalar esta herramienta desde la Chrome Web Store de forma gratuita. Su función es descartar las pestañas que estén abiertas desde hace mucho tiempo y no están siendo utilizadas.

Acelerar el hardware

El último recurso que se puede utilizar también es la aceleración del hardware. Para hacerlo necesitas ir al botón “Configuración” que está en el navegador.

Te encontrarás con una opción que dice “Configuración avanzada” y vas a presionar en ella. Por último, activa la opción “utilizar aceleración por hardware cuando esté disponible”.