Tinder post 50: la aplicación de citas que la rompe entre los más adultos

La soledad es un tema que afecta a los adultos, sobre todo a aquellos que ya tienen más de 50 años. Es así como la pandemia ha ayudado a evidenciar y visibilizar la situación emocional a la que se enfrenta el segmento mayor de nuestra sociedad. A esto debemos sumar que, hace unos días, la industria farmacéutica advirtió sobre la falta de stock de un conocido antidepresivo, y una encuesta realizada por UC- ACHS reveló que el 46,7% de los chilenos evidenciaron síntomas de depresión, siendo el rango de personas entres 46 y 54 años quienes se han visto más afectadas. Y para esto, una nueva aplicación tipo Tinder podría ayudar.

“La pandemia le ha permitido a toda la población dimensionar y sentir qué significa la soledad, qué significa estar aislado, qué significa no tener contacto con más personas y eso ha ido sensibilizando respecto a lo grave que es el problema de la soledad”, señala Nicolás Pino, co fundador de la startup TEN, creadora de la aplicación gratuita TenLove, que busca generar un espacio donde las personas 50+ puedan encontrar el amor y generar comunidad de nuevos amigos y conocidos.

Es así como la tecnología se ha convertido en el gran aliado de muchas personas mayores. Y si bien, el cliché es pensar que alguien mayor “no puede” lidiar con un smartphone o tablet, lo cierto es que éstos lograron hacerse un espacio entre la población mayor debido a la pandemia. Esto quedó demostrado en el aumento de un 400% de los usuarios activos de la APP TenLove durante el último año. Todos quieren estar conectados.

LA SEGURIDAD ES FUNDAMENTAL

TenLove nace con el objetivo principal de conectar a personas sin barreras físicas, geográficas y permitirles al segmento sobre 50, 60 y 70 años ampliar los círculos sociales, con medidas de seguridad extrema para proteger a sus usuarios.



“TenLove ofrece que cuando se hace un match y cuando se conoce a una persona se habilita el chat interno de la aplicación, en ese chat no hay traspaso de información de contacto, es decir, la otra persona no va a tener tu número telefónico y no podrá contactarse mediante otro método que no sea la aplicación. Si hay algo que no te gusta de ese contacto puedes bloquearlo. La recomendación de nosotros es que ojalá la conversación a través de ese chat dure lo más posible y así ir conociendo a la otra persona”, finaliza Pino.