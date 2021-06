Día del padre: libros para conectar a distancia

Esta semana en nuestras recomendaciones de los miércoles, la librera y mediadora de lectura, Catalina Pulgar, nos ayuda a encontrar ese libro perfecto para el día del padre, que con la pandemia no hemos podido ver tanto como queremos.

Libros para papá

Siempre digo que la literatura es una herramienta que nos permite conectar, porque creo mucho en la apertura de posibilidades cuando se trata de compartir espacios íntimos como la lectura. En el Día del padre me propuse encontrar libros que nos acerquen a nuestras figuras paternas, en este contexto donde quizás muchos celebren a distancia, seleccioné algunos que me parecieron una alternativa para regalar a papá.

Relatos

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Anagrama

176 págs.

Hasta hace un tiempo Lampedusa me era completamente desconocido. Creo firmemente que en la literatura voy a estar siempre al debe, así que cuando me encuentro con un autor que no conozco pienso que es una oportunidad de entrar en un espiral de nuevas lecturas para las que tendré que encontrar tiempo en el futuro.

Llegué a este libro en particular por un colega librero que conocía al autor por su obra El gatopardo. Escrita entre 1954 y 1957 y rechazada en reiteradas ocasiones por prestigiosas editoriales de la época. Pese a la genialidad de su pluma, Lampedusa no logra ver publicada en vida la que fuese su única novela.

Relatos es un libro con una narración bellísima, está compuesto de cuatro piezas breves que son una muestra del carácter intimista de su obra. Todos están de cierta forma conectados a El gatopardo, su gran obra.

Abre la narración “Recuerdos de infancia” que se desmarca un poco de los otros tres por su tono más bien memorial donde realiza evocaciones de personajes y escenarios de El gatopardo, a través de este relato podemos adentrarnos en la esfera familiar que venía de telón de fondo en este universo en que se basó su novela.

Le sigue “La alegría y la ley” un cuento navideño que me pareció bellísimo, breve, conciso con una narración entrañable. Leí por ahí que a Lampedusa le encuentran un eco a Chejov y a Pirandello, estoy de acuerdo.

“La sirena” es simplemente impresionante, una historia de amor entre un hombre y una sirena, es la única muestra que tenemos de la incursión de Lampedusa en la fantasía, un relato mitológico con esa belleza extraña, esa seducción a la que nos remite el concepto con el que se da nombre al relato.

Finalmente, “Los gatitos ciegos” funciona como una promesa en el aire, porque es en realidad el comienzo de lo que podría haber sido la continuación de El gatopardo, por su carácter histórico y autobiográfico.

De Lampedusa y su genialidad podemos hablar horas, analizar y recorrer las posibilidades de su obra inacabada, pero creo que lo qué hay que hacer es leerlo.

Es lo clásico en su obra lo entrañable, lo que me hace considerarlo entre uno de las mejores opciones para regalar. El clásico siempre se relee y se discute, abrir ese espacio con el padre puede ser una bonita posibilidad.

El funcionamiento general del mundo

Eduardo Sacheri

Alfaguara

528 págs.

Un tópico que he explorado bastante en la literatura últimamente es de los vínculos familiares y el viaje. Acá Sacheri cumple con ambas categorías. Como toda su obra, tiene un ritmo narrativo que hace que la lectura sea ágil, pero no por eso menos emocionante o intensa.

La historia es protagonizada por Federico, quien decide cambiar los planes familiares a último minuto, emprender un viaje a un pueblo de la Patagonia junto a sus dos hijos adolescentes y así poder rendirle un último homenaje a una profesora que marcó su vida.

Lo interesante de esta novela es el recurso de la memoria, no solo de su protagonista, sino también la colectiva. Durante el viaje Federico irá contando su historia a sus hijos, la historia de su propia adolescencia, camuflándola con relatos del futbol.

La exploración de las relaciones humanas, de los afectos y de la repercusión que pueden tener las personas en nuestras vidas me parece muy interesante, porque es vista desde un personaje masculino, cuesta encontrar relatos donde se exponga la fragilidad, la vulnerabilidad desde esta perspectiva. Sacheri, como siempre un clásico que no decepciona

Creo que este libro funciona perfecto como una oportunidad de explorar también la comunicación y la paternidad.

La isla

Giani Stuparich

Editorial Minúscula / Distribuye Big Sur

123 págs

Este librito pequeño se me cruzó justo cuando terminaba la lista de recomendados del Día del padre. Me dejó acongojada, conmovida. Creo que puede ser un regalo en cualquier momento, para cualquier persona y tiene ese mismo efecto del suspiro amoroso que das cuando terminas un libro que te parece tan bello y tan triste.

La isla es la historia de un padre enfermo que le pide a su hijo que lo acompañe por última vez a la isla de Istria, lugar que le vio nacer. La enfermedad le ha quitado todo el vigor y la fuerza, por eso busca apoyo en este hijo con quien emprenderá un viaje que será también interno.

A lo largo de esta novela breve, se van alternando las perspectivas narrativas, pues la historia, el proceso de enfrentar la muerte, por un lado y la pérdida por el otro, les afecta a ambos personajes y lo viven de maneras distintas.

Una narración profunda, intensa, llena de esa calma que se tiene cuando viene la resignación y sabemos cuál será el resultado final, pero estamos dispuestos a vivir el proceso.

¿Cuál es el legado que deja un padre a un hijo? ¿Qué hacemos los hijos cuando llega el momento de acompañar porque ya pasó la etapa en que podíamos aliviar? Es un libro sobre la muerte, pero también sobre la vida.

El código de la vida: Jennifer Duodna, la edición genética y el futuro de la raza humana

Walter Isaacson

Debate

624 págs.

La divulgación científica suele ser una categoría apetecida para el Día del padre. Está esa figura del papá al que le gusta saber de todo un poco, el que es curioso y que está al día con la ciencia y la tecnología. Me fui a buscar libros con eso en la mente y me encontré con esta novedad editorial de Walter Isaacson.

Me pareció muy interesante, no solo por el lugar desde el que se sitúa, considerando la crisis sanitaria que vivimos como humanidad, sino porque hasta el 2020 solo 5 mujeres habían ganado el Nobel de Química, pero el año pasado fueron dos las galardonadas: Emmanuelle Charpentier y Jennifer Duodna, en cuya historia se basa este libro.

La edición genética es una revolución tecnológica en marcha. La posibilidad de perfeccionar la maquinaria humana, de liberarnos de enfermedades hereditarias trae consigo cuestionamientos éticos y morales que ya estamos teniendo.

Sin lugar a dudas la comunidad científica ha sufrido una revolución gigante al encontrarse de frente con la carrera por la vacuna contra el coronavirus, todos los esfuerzos se encuentran concentrados en el futuro de la especie. Con esta aceleración del ritmo de investigación el siguiente nivel en la genética está a la vuelta de la esquina, cabe entonces preguntarse ¿Hasta donde podríamos llegar? ¿Cuál es el límite al que se debe ceñir la ciencia cuando se trata de los avances en la biotecnología?

Isaacson es muy reconocido por sus excelentes biografías, esta vez hay que reconocerle que además ha construido una lectura que es necesaria para nuestros tiempos, que nos sitúa en las discusiones del presente que definirán nuestro futuro.

En el Día del padre siempre hay una especie de nostalgia en torno a los recuerdos que compartimos en esos vínculos tan importantes para nuestra vida. Sin lugar a dudas, la figura paterna nos rememora lugares, sucesos. Regalar libros es regalar experiencias, en este día quizás sea el momento para generar otro espacio para compartir con el padre o con quien llene ese espacio en nuestras vidas.

