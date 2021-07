Poesía escrita por mujeres: recuperando el canon

Esta semana en nuestras recomendaciones de los miércoles, la librera y mediadora de lectura, Catalina Pulgar, nos hablará sobre una serie de recuperaciones históricas de textos de poesía escritas por mujeres y la importancia de la reconstrucción del canon.

Poesía por mujeres

Poesía es uno de los géneros que más leo. Por años no estuve ni cerca de ser su público objetivo, pero ahora puedo decir con toda seguridad que los versos me acompañan día a día.

He encontrado en la poesía un espacio de pausa. Últimamente incluso leo algunos poemarios intercalando entre otras libros. No suelo trabajarla porque me parece que su lectura es tan personal que me cuesta abarcarla para poder compartirla.

Sin embargo, estos días llegó a mis manos la Colección Torremozas y me pareció importante destacar el trabajo editorial y el gesto político que significa recuperar poesía escrita por mujeres.

Fotografía en oscuro

Selección poética

Winétt De Rokha

Prólogo María Inés Zaldívar

Colección Torremozas

70 págs.

Winétt de Rokha, nacida bajo el nombre de Luisa Anabalón Sanderson el 7 de julio de 1892, fue una poeta con una activa posición política/social que se ve reflejada en gran parte de su obra. Fue también la compañera del poeta Pablo De Rokha por 36 años, con quien compartió nueve hijos y una vida en torno a la creación literaria.

Debido a su matrimonio con el escritor, Winétt se ha visto históricamente relegada al lugar de la musa que inspiró la obra de De Rokha, de ahí que su trabajo no haya tenido la suficiente atención para ser justamente valorada y considerada por la crítica como parte importante del canon literario.

Fotografía en oscuro es una selección poética recuperada por Ediciones Torremozas compuesta de 28 poemas, en donde podemos apreciar la indudable conexión entre el objeto poético y la sujeta que escribe. Hay en sus versos una clara visión de mundo, de su propio mundo interno: la estructura de lo femenino, su existencia como mujer y el lugar que le corresponde en el sistema, pero también es posible apreciar las diferentes aristas que componen su escritura como poeta desde lo político.

Es por eso que este libro incluye además un prólogo biográfico escrito por María Inés Zaldívar en el que rescata su historia para terminar de reconstruir el espacio que abarcaba el compromiso social en la vida de Winnet.

Personalmente me impresionó mucho su escritura. Me era más bien desconocida hasta ahora y lo que sabía de ella se relacionaba a su posición social. Viniendo de un sector acomodado es rupturista que una mujer opte por plasmar la crítica en sus versos, sin dejar de hablar de temas tan universales como el amor.

Me parece que es una recuperación con todas sus letras, visibilizar su obra y abarcarla desde la dualidad entre su posición social y su posición política.

“(…) Nací cien años antes que tú y sin embargo te veo igual a mí,

soy Teresa Wilms Montt y no soy apta para señoritas”

Anuarí

Teresa Wilms Montt

Prólogo Ramón Del Valle-Inclán

Colección Torremozas

70 págs.

Inquietudes sentimentales

Teresa Wilms Montt

Colección Torremozas

83 págs.

Hay en la figura de Teresa Wilms Montt una carga energética diferente. Recuerdo haber encontrado en el colegio un par de textos en relación a su vida, retratos de lo que debió vivir por ser presa del conservadurismo de la época (le quitaron a sus hijas, fue encerrada en un convento por su marido acusada de adulterio, para finalmente suicidarse con apenas 28 años) que me atraparon por completo sin siquiera haber leído su obra.

Este descubrimiento es una joya doble. Bajo la misma colección de este sello editorial se encuentra la obra de Teresa Wilms Montt. Yo me topé con Anuarí e Inquietudes sentimentales y, pese a que sospechaba que no estaba preparada para leer estos libros, no tengo palabras suficientes para abarcar la conmoción.

Inquietudes sentimentales es el primer poemario de Teresa, sólo por eso tiene en sí mismo un valor único. En él es posible apreciar la poesía desbordada de irreverencia, y la incomodidad de una mujer adelantada a su época. Una escritora, poeta feminista y libre pensadora que se negó a obedecer a las opresiones impuestas para su género, porque Teresa Wilms Montt simplemente no quiso someterse al “privilegio” de ser mujer y tener que cumplir con las expectativas de su clase.

Por otro lado Anuarí me pareció un desgarro. Es un poemario escrito y dedicado a un hombre de 19 años que se suicidó delante de ella. Creo que no hay mucho más que decir, es toda una experiencia, hay que atravesarlo y vivirlo de principio a fin.

Me pasa que puedo encontrar un correlato entre la obra de Gabriela Mistral y Teresa Wilms Montt. Este texto en particular me parece que es posible enlazarlo con Desolaciones de la Premio Nobel, por supuesto guardando todas las proporciones y los lugares desde los que cada una escribe. Hay en ambas una construcción de la imagen del dolor, del desconsuelo y la perdida que me parece hermosa y terrible.

Ediciones Torremozas es una editorial independiente especializada en literatura escrita por mujeres. Desde 1982 dedica sus esfuerzos a la recuperación y visibilización de textos de autoras imprescindibles. Su labor está abocada a situarlas en el panorama literario actual permitiendo el acceso a obras inéditas.

Actualmente es distribuida en Chile por Liberalia Ediciones.

